Do Národního divadla v Praze na Libuši a Prodanou nevěstu

Bedřich Smetana, Národní divadlo a opery Prodaná nevěsta a Libuše – právě kolem nich se točí dvě výročí historie českého divadla, která by vám portál Kudy z nudy rád připomněl. V květnu a červnu uplyne či uplynulo 150 let od prvního uvedení Prodané nevěsty a 135 let od slavnostní premiéry Libuše.