Do naha! Jak se žije českým nudistům v létě 2007

Lešek Semelka - hudebník Poprvé přijel k pískovně Lhota u Staré Boleslavi náhodou. Je to už přes třicet let. "Prostředí mě očarovalo. Čistá voda, borovice, málo lidí. Všichni byli nazí. Nejsem lehkých mravů, ale ani úzkoprsý, tak jsem si odložil taky. Vnořil jsem se do vody a najednou to bylo jiné koupání, než jsem byl zvyklý. Cítil jsem splynutí s přírodou. Tehdy se mi to zalíbilo,“ vypráví. Za socialismu tam zažil policejní razie. "Byla to legrace. Přijely volhy, antony. Policie kontrolovala doklady a dávala pokuty. Pět stovek. Jeden z mladých četníků mě znal, a tak řekl: Pane Semelko, rychle se oblékněte a jeďte! Brali jsme to tehdy za komunismu tak trochu jako protest a vyjádření pocitu svobody. Takové: nechte nás být,“ vzpomíná. Na Lhotu jezdí dodnes. Letos zahájil sezonu už dvanáctého března. Jezero mělo deset stupňů, ale vykoupal se. Mezi lidmi, kteří se tam scházejí, našel řadu přátel. "Stárneme. Známe se už léta a vznikla tady příjemná společnost. Jezdím sem i se ženou. Samozřejmě, že jsem jí tenhle svůj svět musel ukázat, když jsme se seznámili. Nikoho bych nikdy nepřemlouval. Také se jí tady zalíbilo,“ říká. Být nudistou a zároveň známým hudebníkem však už přineslo i nepříjemnou situaci. To takhle jednou s kamarády na Lhotě hrál pétanque. Pak se fotka, na které je úplně nahý, objevila v bulvárních novinách. „Nejdříve jsem se rozčilil. Pak jsem si řekl, že blbec blbcem zůstane. Někdo asi fotil z vody, tajně mobilem či malým foťákem. Když mu stálo za to, nabízet někde za pár stovek moji fotku, nic s tím nenadělám,“ míní. Názory, že kouzlo nudismu spočívá především v okukování pěkných žen, odmítá: "Už jsme na Lhotě pár úchyláků měli. Propleskli jsme je a vyhodili.“ Nepatří však mezi lidi, pro které se nudismus stal životním stylem. „Nudismus pro mě neznamená, že přijedu do jižních Čech a odhalím se u prvního rybníku. Neláká mě jít nahý do restaurace. Pro mě je důležité spojení koupání bez plavek a krásné přírody,“ vysvětluje.