Do Moravského krasu tečou splašky

Při velkých deštích však putuje do krasu i kompletní obsah kanalizace ze Sloupu a Rudice.

"Je to problém, třeba v Šošůvce se odpadní vody z části dostávají přímo do krasu. Při větších deštích jde pak i o odpad z čistíren ve Sloupu a Rudici, které stojí na okrajích vápence. Pak protékají splašky podložím přímo do jeskynních systémů. Negativní dopad to má nejen na kvalitu vody, ale i na živočichy," popsal vedoucí CHKO Moravský kras Leoš Štefka.

Obce se to už několik let snaží změnit. Šošůvka a Sloup se kvůli tomu spojili v aglomeraci. Společně chtějí postavit novou kanalizaci a zrekonstruovat nevyhovující čistírnu odpadních vod ve Sloupu.

Dotace na čistírnu nebudou

Letos měli starostové konečně dostat peníze na projekt. Vše je však jinak. Dozvěděli se, že dotace nedostanou. "Nechápeme to, udržovali nás v naději, skoro v jistotě. Ministr Ambrozek nás ještě v lednu osobně ujišťoval, že jsme na řadě, pobízel nás, abychom už vybírali dodavatele, jinak že to nestihneme," popisuje starosta Sloupu Josef Mikulášek.

"Teď nám ale řekli, že peníze nebudou. V podmínkách stojí, že obce musejí mít dva tisíce ekvivalentních obyvatel, tedy i s dojíždějícími žáky, zaměstnanci. To splňujeme. Úředníci najednou tvrdí, že tím mysleli dva tisíce žijících obyvatel. Přitom naši žádost přijali a zaregistrovali bez jediné výhrady," zlobí se Mikulášek.

Nová kanalizace a čistírna tak letos v Šošůvce ani ve Sloupu nebudou. Obce s ročními rozpočty kolem sedmi až deseti miliony si stamilionovou stavbu bez pomoci státu dovolit nemohou. A tak deště budou i letos vyplachovat obsah kanalizace přímo do jeskyní.

Splašky do krasu potečou dál

"Nechápeme tu logiku. Podzemní voda u nás nabírá jímky i odpady a vše teče do krasu. Pravidla se pořád mění, přitom jinde dotace dostávají i daleko menší obce," říká starosta Šošůvky František Ostrovský.

Nadšení z rozhodnutí ministerstva nejsou ani ochranáři. "Upřednostňování počtu obyvatel je v tomto případě chybou, mělo by převážit to, že obce jsou umístěny v přímé blízkosti krasu," myslí si Štefka.