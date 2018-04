Do Lokte možná opět začne jezdit vlak

Počátkem příštího roku by mělo padnout rozhodnutí o tom, zda bude obnoven provoz na železniční trati Krásný Jez - Loket na Sokolovsku. Sto let stará trať vedoucí turisticky atraktivním územím byla uzavřena 31. května 1997. Rekonstrukce a zprovoznění trati by si vyžádalo náklady 195 miliónů korun. Do konce října předloží České dráhy návrh na úplnou rekonstrukci železniční trati své správní radě, řekl člen karlovarského krajského výboru pro regionální rozvoj Jaromír Kuttner.