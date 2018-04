Do Litoměřic za vínem, zábavou a skvělými vyhlídkami

Není divu, že prestižní výstava českých a moravských vín s mezinárodní účastí se koná právě v Litoměřicích. Ty totiž vedle Prahy a Mělníka patřily k největším českým vinařským městům, dodnes jsou centrem jedné z českých vinařských podoblastí a nakonec i zakládací listina kapituly litoměřické z roku 1057, která hovoří o nadaci kostelu sv. Štěpána a uvádí darování vinic i s vinaři, je dosud nejstarší objevenou písemnou zprávou o českém vinařství.

Víno z Čech i Moravy

V litoměřickém gotickém hradu najdete moderní expozici českého vinařství.

Výstava Vinařské Litoměřice se koná v pátek a v sobotu 17. a 18. dubna, a to v bývalém královském gotickém hradu, který se po rekonstrukci proměnil v moderní expozici českého vinařství. Kromě samotné výstavy vín si užijete i řízené degustace, slavnostní ceremoniál s předáváním cen a odborné prezentace, věnované vínu, jídlu a zdraví. A pokud se vám výlet za vínem nebude hodit do výletních plánů na duben, můžete se vypravit začátkem června na výstavu vín Litoměřický hrozen anebo v září na Litoměřické vinobraní.

Na Mírovém náměstí stojí litoměřická radnice s vyhlídkovou věží Kalich, která symbolizuje zdejší legendární vinařství.

Hrad stojí přímo v historickém centru Litoměřic a nabízí vám tak skvělou příležitost k toulkám po uličkách a náměstích. Například na hlavním Mírovém náměstí objevíteradnici s vyhlídkovou věží Kalich, která je symbolem litoměřických vinařských tradic. Ve stejném domě sídlí též informační centrum, které bude zároveň vaší vstupní branou pro návštěvu věže.

Líbit se vám bude i v historickém sklepení, otevřeném od června do září. Vstup do podzemí je na hlavním náměstí u vchodu do vinárny Radniční sklípek, kde každou půlhodinu čeká průvodce. Sklepení zároveň slouží jako lapidárium litoměřického Oblastního muzea.

Biskupské město

Při toulkách městem se vám nepochybně připlete do cesty velkolepá barokní rezidence litoměřických biskupů s katedrálou sv. Štěpána. Budovy biskupství nejsou přístupné, ale na Dómské náměstí, město i okolí se můžete podívat z výšky více než padesáti metrů z věže katedrály.

Na rozdíl od sídla biskupů z 11. století je věž mnohem mladší; barokní katedrála sv. Štěpána ani její gotická předchůdkyně věž neměly. Dnešní věž podle návrhu vídeňského architekta Heinricha Ferstela byla dokončena až v roce 1889.

Do Litoměřic s dětmi

V Litoměřicích nemusíte chodit jen po náměstích a uličkách, ale také po upravených (a pečlivě opravených) hradbách s obnovenými vinicemi. Otvírá se z nich krásný výhled na České středohoří s impozantním hradem Hazmburkem a na legendární horu Říp.

Hrad Hazmburk patří k nejnavštěvovanějším památkám v okolí Litoměřic.

Procházku městem si užijete i s dětmi - v gotické věži s cimbuřím zvané Jezuitská hvězdárna, která bývala součástí litoměřického opevnění, si můžete společně prohlédnout Galerii loutek se spoustou pohádkových dekorací. Otevřeno je od začátku dubna do konce září a děti si dokonce mohou s některými loutkami zahrát vlastní divadlo.

V jedné z věží hradebního okruhu v severovýchodní části historického centra objevíte Dílnu ručního papíru; kromě aktuální výstavy se můžete podívat na výrobní proces a sami si zkusit vytvořit vlastní arch papíru.

Kam na výlet do okolí?

Litoměřice byly milovaným městem básníka Karla Hynka Máchy, krále českých romantiků. Po jeho stopách vás povede jeden z vyznačených prohlídkových okruhů, končící na úpatí Mostné hory severně od města. Kromě rozhledny Mostka na jejím vrcholku najdete také výletní restauraci Legenda.



V Litoměřicích se dochoval téměř dva kilometry dlouhý zbytek hradebních zdí s baštami a parkány.

Oblíbeným Máchovým místem býval vrch Radobýl, na jehož úbočí se rozprostírají vyhlášené vinice; z města vás na jeho vrcholek dovede Litoměřická vinařská naučná stezka. Mimochodem, za druhé světové války vznikla v útrobách Radobýlu, v bývalých hlubinných vápencových lomech, tajná podzemní nacistická továrna Richard.

Rozsáhlý komplex podzemních prostor zčásti slouží jako úložiště radioaktivního odpadu a není přístupný veřejnosti, ale nahlédnout můžete do expozice Důl Richard v proměnách času v litoměřickém podzemí.