Do letadla už se smí s taškou

Míra ohrožení v Británii se na základě poznatků tajných služeb včera snížila na čtvrtý, takzvaný závažný stupeň. "To ale v žádném případě neznamená, že nebezpečí pominulo. Stále vážně hrozí nějaký atentát. Lidé musí vědět, že mohou být další osoby, které plánují útok proti Británii. Vyzývám veřejnost, aby byla obezřetná," řekl včera britský ministr vnitra John Reid.

Stále panuje chaos

Díky snížení stupně ohrožení lidé už nemusí vše včetně drahých elektronických přístrojů balit do kufrů, které se posílají do nákladních prostorů letadla. Chaos a obrovská zpoždění, která od čtvrtka komplikovala leteckou dopravu zejména z Británie do USA, se však dařilo mírnit jen velmi pozvolna. Létání ještě včera provázela řada omezení, jejichž trvání je zatím časově neomezené.

Lidé si už mohou vzít v případě všech letů na palubu příruční zavazadlo maximálně velikosti aktovky. To znamená, že řada menších kufrů, které si cestující dosud do letadla mohli bez problémů přinést, už na palubu nesmí.

Jakákoli tekutina včetně krémů, gelů, zubní pasty či parfémů je i nadále zakázána. Dětské mléko musí rodiče pod dohledem členů ostrahy ochutnat. Tekuté léky si lidé mohou přibalit do příruční tašky, ale jen v nezbytně nutném množství.

Aby se urychlily prohlídky před nástupem do letadla, pasažéři jsou vyzýváni, aby s sebou nenosili nádoby vhodné pro přenášení tekutých látek. Elektronické přístroje včetně osobních počítačů už na palubu smějí, ale čeká je důkladná kontrola. Lidé by proto měli sami od sebe tyto předměty včetně například fénu na vlasy vyndat na pás z tašek a obalů.

Podobná opatření platí i na amerických letištích. Na českých mezinárodních letištích tak přísná pravidla neplatí s výjimkou přímých letů z a do USA a na trase z Kanady, kde se nesmí do letadla s tekutinami nebo gely, jako jsou například nápoje, šampony nebo opalovací mléka. To samé se týká i případného nákupu alkoholu či kosmetiky v bezcelních obchodech, ani toto zboží na palubu nesmí.

Jaká omezení platí Na pražském letišti Ruzyně platí přísnější omezení při zámořských letech. Lidé sice smějí mít příruční zavazadlo, ale nemohou u sebe mít žádnou tekutinu. V případě ostatních destinací včetně Británie zvláštní omezení nejsou. Británie zmírnila opatření na svých letištích. Lidé už smějí na palubu se zavazadlem, ale jen malých rozměrů, mohou si u sebe ponechat elektronická zařízení, ale zakázané jsou tekutiny jakéhokoli druhu. Podobná opatření jako v Británii jsou zavedena i na letištích v USA.



Na letech ČSA z Prahy do Velké Británie neplatí žádná zvláštní bezpečnostní omezení, cestující mohou mít svá palubní zavazadla včetně tekutin, elektroniky a ani neprocházejí bezpečnostní prohlídkou obuvi. "Stejná situace, tedy bez omezení, platí pro cestující odlétající s ČSA do jakýchkoliv jiných destinací," uvedla v pondělí mluvčí Jana Víšková. Aerolinie nicméně cestující vyzývají, aby počítali s delším odbavováním, a proto dorazili na letiště s větším předstihem.

Přes postupné zmírňování přísných pravidel pro cestování letadlem chaos zejména na britských letištích přetrvával.

Z hodinového přestupu dva dny

Lety přes Atlantik a řadu evropských linek i v pondělí provázela velká zpoždění. Mnoho letů bylo zrušeno. V případě londýnského Heathrow, nejrušnějšího letiště v Evropě, aerolinie odvolaly každý pátý let. "Měl jsem tu původně jen hodinu přestupovat a jsou z toho dva dny," řekl agentuře AP devatenáctiletý student Henry Burkett z amerického Seattlu.

Navzdory všem přísným kontrolám se jedno letadlo British Airlines z londýnského letiště Heathrow do New Yorku muselo vrátit poté, co na palubě začal zvonit v tu dobu ještě zakázaný mobilní telefon. Protože se nikdo k telefonu nepřihlásil, pilot změnil kurz letu a přistál zpět v Londýně.

Britské úřady zatím mlčí k průběhu a případným výsledkům výslechů zadržených osob. Britský nedělník The Sunday Mirror tvrdil, že mezi zatčenými je žena, která chtěla použít vlastní dítě k propašování výbušniny na palubu letadla.