Do letadla bez mobilu a zavazadel. Nové zákazy v letecké dopravě

bezpečí v letadlech První omezení * Relativně přísná bezpečnostní opatření v letecké dopravě byla zavedena až v 60. letech. Už tehdy bylo zakázáno vnášet na palubu nože či střelné zbraně. * První zlom nastal po odpálení semtexové nálože v boeingu na konci 80. let. Personál letišť začal s pečlivějšími kontrolami pasažérů i jejich příručních zavazadel. Postupně se zaváděly detektory kovů. Po 11. září 2001

* Zásadní bezpečnostní opatření byla přijata až po teroristickém útoku v USA v září 2001. * Vznikl takzvaný bezpečnostní příplatek. Jde o pojištění letecké společnosti proti terorismu. Příplatek je již zahrnut v ceně letenky a činí po Evropě 100 Kč na jeden let a osobu. * Na většině leteckých linek se začaly používat plastové příbory místo kovových. Nyní se však do luxusnější třídy "business class" kovové příbory vracejí. * V rámci bezpečnostních kontrol na letišti byla zavedena povinnost odložit i kabát, pásek, obuv či přenosný počítač. * V případě, že jde pilot letadla při letu na WC, musí být zatažená záclonka do prostoru cestujících, aby nikdo neviděl, že je otevřena kabina, a je tedy možno do ní vniknout. Zákaz většího množství tekutin * Po odhalení přípravy atentátů tekutými bombami byl zaveden zákaz většího množství tekutin v příručním zavazadle. Cestující mohou mít tekutiny v nádobách o objemu do 100 mililitrů. * Počínaje 15. červnem 2007 začala v rámci boje proti terorismu platit kontrola převozu větší hotovosti peněz do EU a z ní. Cestující, kteří vstupují do Unie s více než 10 tisíci eur, musí podat hlášení u celní správy. * Státy začaly vydávat pasy s biometrickými údaji, tedy například s otisky prstů.