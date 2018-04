Do Lačnova míří stovky lidí obdivovat šafrán. Za utrhnutí hrozí pokuta

"Jezdí tu i zájezdy, turisté od Plzně až po jižní Čechy. Zajímají se o šafrány a jejich výskyt sledují. Každé jaro čekáme, že se objeví, a máme z nich radost," uvedla Marie Vlčková, starostka obce.

Šafrán v obci roste ve dvou lokalitách - u mateřské školy a na Sucháčkových pasekách, kde jich bývá až třicet tisíc kusů.

"Rostou hlavně na soukromých pozemcích, které pak vlastník nesmí orat, může trávu jen sekat. Jde o chráněná místa," podotkla Vlčková.

Utrhnutí kvítku je pokutováno 10 tisíci korunami

Ti, kdo si přijedou do Lačnova šafrány prohlédnout, by měli zůstat jen u pozorování. "Kdyby si chtěl někdo odnést šafrán na vlastní zahrádku, má smůlu. Vyrývat cibulky se nesmí. Navíc by se šafránu stejně jinde nedařilo, u nás je jiná skladba půdy," upozornila Vlčková.

Kromě toho jde o přísně chráněnou rostlinu, takže ji člověk nemůže ani utrhnout. Pokud ji turista utrhne nebo pošlape, hrozí mu až desetitisícová pokuta.

Šafrán je alpská rostlina a v České republice se vyskytuje asi na osmi místech. Vůbec nejvýše položená lokalita se nachází na Vařákových pasekách na rozhraní obce Pozděchov a Lačnov na Vsetínsku.

Historie těchto šafránů je ale trochu jiná. "Po vypálení obce Vařákovy Paseky za války tady z celé vesnice zůstal jen pomníček a šafrán. Našli jsme tu poslední čtyři květy šafránu," popsal Petr Křístek, ochránce přírody z Valašského Meziříčí.

Právě díky péči ochránců přírody je dnes na Vařakových pasekách 1 150 kusů chráněného šafránu. "Patnáct let jsme se tím zabývali. Šafrán je vázaný na místa, kde roste, tráva se od nich musí pečlivě odstraňovat," uvedl Křístek.

K šafránu se váže i legenda. Údajně ji k nám přivezla napoleonská vojska. "Říká se, že s sebou vezli seno a semínka. Místa kudy šli jsou i místem výskytu šafránu u nás. Je to ale jen domněnka," dodal Křístek.