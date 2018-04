Do Krušných hor na běžkách i pěšky

V Krušných horách, kam rok od roku přijíždí čím dál víc lidí za rekreací i nevšedními zážitky, se navíc podařilo velká území nově zalesnit.

Největší ruch je v oblasti Klínovce a Božího Daru, my se vypravíme o kousek západněji a za výchozí místo si vybereme někdejší městečko Abertamy, kam se dostaneme z Karlových Varů přes Jáchymov nebo přes Pernink.

Abertamy založili horníci ze Saska v letech 1525-1529 při stříbrných a cínových dolech. Když se vyčerpaly zásoby stříbra, těžil se kobalt a v 50. letech 20. století i uranové rudy. V centru městečka stojí barokní kostel Čtrnácti svatých pomocníků z roku 1736.

K čedičové skále

Z Abertam vyrazíme po zelené turistické značce - nejprve po silnici scházíme k potoku Bystřici, za vodou odbočíme vpravo a stoupáme na Plešivec (1028 m). Není to žádné náročné stoupání, ostatně o pár metrů dál šplhá vzhůru i silnička. Vrchol je pohostinný - stojí tu horský hotel s rozhlednou, otvírá se odtud pěkná vyhlídka.

Původní chatu tady vybudoval spolek přátel přírody - historické prameny uvádějí, že materiál na stavbu se dopravoval v zimě 1894-1895 na saních tažených voly. Původně skromnější areál se několika přístavbami rozrostl až na dnešní objekt.

Mapku výletu v Krušných horách (autor: MF DNES, zdroj SHOCART )si stáhněte ZDE.

Z vrcholu sjíždíme kolem horské chaty Orion ke Švýcárně, nevynecháme krátkou odbočku k čedičové skále, z níž se otvírá hezký výhled na Ostrov, údolí Ohře i Doupovské hory.

Dál pokračujeme příjemnou lesní cestou mezi smrky k rozcestí u hájovny - tady si vybereme žlutou značku a pohodlnou cestu, která nás přivede k silnici, tu přetne a mírně stoupá k jehličnatému porostu. Potěší nás hezké výhledy i příjemné pokračování bez výraznějších výškových rozdílů.

Mrtvý rybník

Na rozcestí pod božídarským Špičákem se napojíme na hlavní lyžařskou Krušnohorskou magistrálu. Po ní zatočíme vlevo (sleduje ji i červená půvabnému Mrtvému rybníku. Hlavně v zimním čase působí zamrzlá vodní plocha hodně romanticky. Rybník byl založen v 16. století pro potřeby okolních důlních zařízení.

Cesta nás vyvádí z lesa. Za horšího počasí oceníme tyčové značení vedoucí napříč bílou plání. Přetínáme silnici, vpravo nad námi je bývalý lom Hřebečná.

Dorazíme k březovému hájku, výrazné terénní nerovnosti naznačují, jak rozsáhle se tu před lety dolovalo. Přímo před sebou vidíme mohutné propadliny bývalého dolu Mauritius. Říká se, že by tu někde v rašeliništích měla být skryta zřícenina hradu a v jejích sklepeních velký poklad zlata, stříbra, perel a drahých kamenů. Poklad se otvírá jen na Velikonoce o pašijích - dvakrát za třicet let...

Tyče vedou dál po vrstevnici, my se společně s červenou značkou otáčíme vlevo dolů z kopce, vybereme si holou pláň ke sjezdu do osady Hřebečná. Někdejší hornické sídlo dnes slouží především k rekreaci, stejně jako v Abertamech, i zde se lze ubytovat. Vezmeme běžky do ruky nebo sjedeme ze silnice do volného terénu a vracíme se asi 2 km do Abertam, za sebou máme nenáročných 16 km.