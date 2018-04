Do Krkonoš a Jizerek skibusem zdarma

"Sezona oficiálně začíná 16. prosince. Ale pokud bude dost sněhu, může se stát, že skibusy začnou jezdit třeba už první týden v prosinci," řekla Jitka Dvorská z agentury Age Plus, která s provozovateli skibusů spolupracuje.

Cílem těchto zimních autobusových linek jsou sportovní areály Herlíkovice u Vrchlabí, Kamenec u Jablonce nad Jizerou, Šachty ve Vysokém nad Jizerou, Jilemnice-Kozinec a Kašperské hory.

"Budou jezdit několikrát denně a jsou úplně zdarma nebo jen za velmi malý poplatek," upřesnila Dvorská. Jízdní řády a další informace o skibusech jsou zveřejněny na internetových stránkách www.snowhill.cz, jejichž prostřednictvím si bude možné místo ve skibusu také dopředu rezervovat.

"Začali jsme je provozovat loni a zájem byl obrovský. Každý si může přivézt bez problémů do hor lyže nebo snowboard a hlavně nemusí hledat místo k zaparkování nebo si může dát třeba grog," vysvětlila Dvorská.

Lyžaři v Praze o téhle službě už vědí. "Jezdili jsme tímto skibusem už loni a bylo to bezva. Pracuji v Hloubětíně, takže na Černý Most to mám kousek," řekl Martin Simandl, který už netrpělivě čeká, až v horách budou spuštěny vleky.

Kolik stojí skipasy v českých střediscích na letošní sezonu, najdete na zima.idnes.cz - ZDE. Například v Herlíkovicích stojí permanentka na vlek 490 korun na den, děti zaplatí 350 Kč, v Šachtách ve Vysokém nad Jizerou zaplatíte za den 320 Kč, děti o sto korun méně.