Do Králíků se vrátí rok 1938, vojáci budou hájit československé hranice

Křik vojáků se nese nad zákopy. Každou chvíli ho přehluší salva kulek nebo motor bojových vozidel. Ozbrojenci táhnou pryč z bitevního pole své zraněné kamarády. Ne, to nejsou scény z nového válečného filmu, ale ochutnávka zážitků, které prožijete v Králíkách, městečku u Ústí nad Orlicí nedaleko polských hranic. Od 22. do 24. srpna se tam totiž uskuteční Cihelna 2014, patnáctý ročník akce připomínající vojenské dějiny Československa.

Tématem letošních vojenských ukázek bude mobilizace roku 1938. V pátek i v sobotu budou v prostorách akce postaveny dva ukázkové tábory - český a německý - v nichž naleznete ukázky bojové techniky, zbraní i dalšího vybavení jednotlivých armád.

Program Cihelny 2014 se koná v blízkém okolí pěchotního strubu K – S 14.

Do nich v pátek během dopoledne přijedou ve spanilé jízdě okolními městy a vesnicemi vojenské vozy a další technika. Vrchol programu, tedy zmíněnou vojenskou ukázku, můžete zhlédnout hned třikrát. V pátek od 14 hodin se uskuteční veřejný generální nácvik. V sobotu potom dobrovolníci ukázku odehrají od 11:40 a od půl čtvrté.

Hlavním partnerem a spoluorganizátorem akce je Armáda ČR, která s sebou samozřejmě přiveze také současné vybavení českých jednotek. Své povolání představí i čeští policisté, zástupci Integrovaného záchranného systému, celní správy a vězeňské služby České republiky.

Místo konání: Pěchotní srub K – S 14

Stejně jako předchozí ročníky i letošní Cihelna se koná v okolí pěchotního srubu K – S 14 U cihelny, podle něhož dostala celá akce název. Oboustranný betonový objekt, vystavěný na podzim roku 1936 sloužil za války jako testovací prostor pro zbraně německé armády. Ačkoliv byl několikrát zkušebně ostřelován a značně poškozen, staví se srub mezi lépe zachovalé objekty těžkého opevnění.

Při procházce naučnou stezkou objevíte řadu více i méně dochovaných pevnůstek z 30. let.

Proto v dnešní době slouží stavba jako muzeum s expozicemi věnovanými stavbě hraničního opevnění, četaři Arnoštu Hradovi, který zde spáchal v roce 1938 protestní sebevraždu, a Finanční stráži ČSR v letech 1918–1948. Navštívit jej můžete nejen během akce Cihelna 2014, ale v červnu až srpnu každý den od 9 do 18 hodin. Za návštěvu zaplatíte 45 korun.

Z cihelny do nejmodernějšího českého muzea vojenství

Zaujme-li vás srub svými expozicemi, navštivte také blízké Vojenské muzeum Králíky, které je ústřední stavbou Králické pevnostní oblasti. Na ploše 2 400 m2 si můžete prohlédnout munici, těžkou i lehkou vojenskou techniku či materiály týkající se významných osobností československé armády. Součástí muzejního areálu je předváděcí polygon sloužící k ukázkám velkých vojenských vozidel a dalšího.

Muzeum můžete navštívit po celý rok od úterý do neděle. Liší se pouze otevírací doba jednotlivých období - v létě můžete například vyrazit vstříc válečné technice od 9 do 17 hodin. Vojenské muzeum Králíky je navíc vstupním bodem do Králické pevnostní oblasti a vedou z něj stezky do ostatních muzeí či k některým přístupným pevnůstkám z 30. let. Všechna tato místa budou samozřejmě přístupná také během Cihelny 2014.

Naučná stezka vás naučí vojenské historii Králicka

Kolem většiny objektů Králické pevnostní oblasti a městem Králíky vede naučná stezka vojenské historie, která měří 6,5 kilometrů. Cestou vás čeká 10 zastavení, kde se dozvíte to nejdůležitější o vzniku a fungování československého vojenského opevnění a uvidíte velkou raritu této oblasti - protibetonové střely Röchling, které zůstaly dodnes zabořené ve stěnách dělostřeleckého srubu K - S 11 tvrze Hůrka.

Ve Vojenském muzeu Králíky uvidíte také ochranné pomůcky při napadení chemickými zbraněmi.

Tam můžete navštívit další z muzeí oblasti, Muzeum opevnění. Komplex pěti objektů, vystavěných před podzimem 1938, spojuje 1,75 kilometru chodeb se sklady munice, kuchyní a ošetřovnou, které měly poskytnout bezpečné zázemí pro dlouhodobý pobyt až čtyř set mužů.

K vidění je řada exponátů vojenského života či nová výstava S padákem nad hlavou, věnující se československým parašutistům. Na výlet do vojenské historie se můžete v létě vydat denně od 10 do 15 hodin. Nezapomeňte si však teplé oblečení a pevnou obuv.