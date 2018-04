Do kladrubského hřebčína jeďte po vodě

Odtud již čeká na cestující krátká procházka či převoz areálem pastvin s alejemi mohutných stromů a samotná prohlídka stájí se známými kladrubskými bělouši. "Vlastníme několik pozemků přímo u Labe a při prohrábce dna řeky jsme si na nich nechali vybudovat přístaviště. Labe je nyní splavněné až k nám, tak jsme se dohodli s majitelem lodi Král Jiří na výletech do našeho hřebčína. K tomu, abychom přežili, musíme každý rok přijít s novými nápady, jak přilákat návštěvníky, a toto je jedna z možností," uvedl ředitel Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Norbert Záliš, podle něhož bude letošní provoz zkušební. "Pro návštěvníky z lodi přijedou k přístavišti kočáry a dovezou je do hřebčína," dodal Záliš.

Obyvatelé Pardubic si na výlet lodí do kladrubského hřebčína budou muset počkat nejméně do roku 2007. V té době by už mohl fungovat provoz na novém kanále a zdymadle v Přelouči, který dokončí splavnění Labe mezi Pardubicemi a Chvaleticemi. "Výlety do kladrubského hřebčína by byly atraktivní i pro obyvatele Pardubic a do budoucna s nimi počítáme. Zatím jsme limitováni Přeloučí, " uvedl Michael Skalický, ředitel akciové společnosti Pardubická plavební, která vlastní loď Arnošt z Pardubic.