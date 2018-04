Balte kufry, do Kazachstánu se letos podíváme i bez víz

Stejně jako další občany Evropské unie chce Kazachstán povzbudit Čechy a Češky k tomu, aby se do největšího vnitrozemského státu a bývalé sovětské republiky vypravili zejména v době konání mezinárodní výstavy Expo 2017, která proběhne od 10. června do 10. září v hlavním kazašském městě Astaně.

Cestování bez víz by pak pro našince mělo skončit příštím silvestrem. „Je to podepsáno do konce roku 2017 a určitě kvůli Expu,“ říká Azamat Kadyr z konzulárního oddělení kazašské ambasády.



Na Expo 2017 i za poznáním

Grandiózní areál výstavy, která bude věnována energii budoucnosti, snahám o snižování emisí a alternativním zdrojům, vyrůstá nedaleko centra Astany.

Mezi více než stovkou vystavovatelů bude také Česká republika, její pavilon o rozloze téměř 300 metrů čtverečních má sousedit s výstavními plochami skandinávských zemí a Lotyšska. Pořadatelé odhadují, že Expo 2017 přiláká nejméně 5,5 milionů návštěvníků z celého světa.

Kazachstán ovšem rozhodně nabízí mnohem víc než „expoturistiku“. Kromě moře (to Kaspické se nepočítá) má totiž všechno, po čem cestovatelovo oko i duše lační: nádherné přírodní scenérie, středoasijskou flóru a faunu, dechberoucí horské masivy, historii zakonzervovanou v sakrálních či světských památkách, prolínání kultur a náboženství i futuristický rozmach patrný zejména v hlavním městě.

Zdržíte se v Kazachstánu déle jak 30 dní? Informace o vízech najdete ZDE.

Nejrychleji a nejpohodlněji se do Kazachstánu dostanete letecky. Momentálně jsou letenky s jedním mezipřistáním k dostání v ceně zhruba od osmi tisíc korun.

Jak tepe kazašská metropole?

Astana, která je správním centrem Kazachstánu teprve dvacet let, byla vybudována uprostřed liduprázdné stepi na řece Išim a po historických památkách byste se v moderní metropoli sháněli marně. Zato zde doslova na každém kroku potkáte nespoutané architektonické vize v podobě mrakodrapů, paláců, bulvárů či památníků.

Tím nejznámějším a také oblíbeným orientačním bodem pro domácí i turisty je 97 metrů vysoký monument Bajterek. Na kouli umístěné na vrcholu se nachází otisk ruky kazašského prezidenta Nursultana Nazarbajeva.

K dalším místům, která zde stojí zato navštívit, patří také Oceanárium v zábavním centru Duman, jež drží jeden světový unikát – je nejvzdálenější od moře (3000 km). Pro informaci: vstupné pro dospělého stojí v Oceanáriu 3 000 tenge (240 Kč), děti, studenti a důchodci platí 2 500 (195 Kč).

Kde si historie a budoucnost daly rande

Docela jiné klima i atmosféru nabízí bývalé hlavní město Kazachstánu Almaty. To se rozkládá na jihovýchodě země na úpatí pohoří Ťan-šan. Zde se můžete zatoulat i do minulosti, třeba v labyrintu Zeleného bazaru s více než stočtyřicetiletou tradicí nebo při návštěvě ortodoxní katedrály Nanebevzetí s dřevěnou konstrukcí z roku 1910.

Ortodoxní katedrála Nanebevzetí v Almaty.

Tomu modernímu se ale ani tady nevyhnete. A vlastně by to byla i škoda. Až vás omrzí pohled na majestátní vrcholky hor z náměstí Republiky, vydejte se lanovkou na vyhlídku k televiznímu vysílači Kok-Tobe (jedna cesta stojí 1000 tenge, 80 kč), který se nad městem vypíná ve výšce 1 100 metrů. Vydat se můžete také do místní zoo (za vstupné dají dospělí 55 Kč, děti 20 Kč).

Pro dopravu po městě jsou nejlepší autobusy či trolejbusy, Almaty má také metro. To jezdí od roku 2011 a zatím má na 11,3 km dlouhé trase pouze devět stanic (jedna jízda MHD vyjde zhruba na 7 Kč). Další možností je taxi a kromě něj pak můžete využít v Kazachstánu velmi rozšířený způsob dopravy – stopnete si místního automobilistu, který si rád přivydělá tím, že vás za drobný obnos odveze.

V zimě na lyže, v létě na túru

Kazachstán má co nabídnout i tomu, koho neláká beton, sklo a ruch velkoměst. Až do konce dubna si můžete přímo z Almaty „odskočit“ do pouhých 25 km vzdáleného lyžařského střediska Šymbulak s třetí nejdelší gondolovou lanovkou na světě o délce 4,5 km, upravenými sjezdovkami i free ride terény (jak se lyžuje v Šymbulaku, kdysi kultovním středisku SSSR, čtěte zde).

Pozornosti cestovatele by neměla uniknout ani přírodní lákadla země jako Turgenský a Čarynův kaňon, Altaj, Kaspické moře, jezero Balchaš nebo místa s magickou historií - například pouštní město Turkestán nebo zastávky na hedvábné stezce Otrar a Taraz.