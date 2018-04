Do Karibiku i Asie už od 10 tisíc. Využijte výprodeje letenek do exotiky

Nebojte se odletů z Německa či Londýna, vyjde vás to levně

Nejzajímavější ceny letenek nabízejí letecké společnosti pro odlety z Londýna, Paříže, Amsterdamu nebo Mnichova či Frankfurtu. České letenkové portály sice avizují zajímavé ceny i s odletem z Prahy, ale v praxi lze inzerované tarify nalézt jen s obtížemi. Levný Bangkok například nabízí ukrajinská letecká společnost AeroSvit, inzerovaný tarif 13 tisíc korun jsme ale reálně v dubnových, květnových a červnových termínech nenašli.

Pro dopravu na mnichovské a frankfurtské letiště lze použít automobil, vlak nebo autobus. Společnost Lufthansa dokonce nabízí na vybrané termíny zpáteční letenky z Prahy za 2 000 korun včetně poplatků. Při dvou cestujících je to již velmi konkurenční cena oproti automobilové dopravě včetně poplatku za parkování.

Vcelku snadné spojení nabízejí mnohé nízkonákladové společnosti na londýnská letiště. Zpáteční letenku lze pořídit za zhruba 2 000 až 3 500 korun, dražší bývají páteční a nedělní lety. S nízkonákladovými společnostmi se lze dostat za obdobné sumy i do Paříže nebo Amsterodamu.

Všechny uváděné ceny jsou včetně poplatků a platí pro odlety ve vybraných termínech v období od 1. 4. do 15. 6. 2009.

Cenové "trháky" i v business třídě

Výprodejové ceny letenek se na konci sezony objevují i v segmentu prémiových cestovních tříd. Například francouzská společnost Corsair, která se mimo jiné specializuje na lety do francouzských departmentů v Karibiku a Indickém oceánu, prodává letenky ve své třídě byznys na Martinik nebo na Saint Martin zhruba za 750 eur (asi 20 tisíc korun). V turistické třídě pak letenka stojí velmi příznivých 12 500 korun. Nevýhodou je menší výběr volných termínů, je třeba se nabídce přizpůsobit.

Podobně zajímavou nabídku luxusnější třídy Premium Economy, která je podobná běžné byznys třídě, nabízejí britské aerolinky Virgin Atlantic. Za 700 až 900 liber (cca 20 000 až 26 000 Kč) lze pořídit letenky do mnoha karibských destinací. Podobné ceny má Virgin Atlantic i pro vybrané asijské destinace a v případě keňského Nairobi najdete letenku v této třídě už za 18 500 korun. Turistická třída s tímto dopravcem vás pak vyjde na výše uvedené destinace od 10 000 do 16 000 korun. Dubaj seženete dokonce už od devíti tisíc.

Výhodná jihovýchodní Asie

sezona a ceny Do exotických zemí se nejčastěji létá v období naší zimy - od listopadu do začátku jara. V tomto období je navíc ve většině tropických destinací podle počasí i hlavní sezona. To ve své podstatě stále platí i pro duben a květen. Nyní navíc klesají i ceny za ubytování a levnější bývají i další služby. Naopak později se až na výjimky do tropů nevyplatí jezdit. Teploty jsou příliš vysoké a v mnoha oblastech přichází s červnem období dešťů. Existují ale i výjimky, jako je například indonéské Bali, kde začíná hlavní sezona v červnu a končí v září.

Velmi výhodné jsou nyní cesty do jihovýchodní Asie. Z Londýna se lze dostat do Bangkoku, Kuala Lumpuru nebo Singapuru už za 400 liber (cca 11 500 korun). Lety operují většinou společnosti Air France, KLM, Emirates nebo Qatar Airways. Ve všech případech jsou to lety s přestupem, v případě evropských aerolinek v Paříži nebo Amsterdamu.

Bohužel, kdo by si chtěl let z Londýna do těchto přestupních bodů ušetřit, bude zklamán. Ceny letenek bez tohoto jednoho letu jsou paradoxně vyšší. V případě letu z německých letišť mají Air France i KLM letenky zhruba za 15 tisíc korun.

Nižší ceny nabízejí z Mnichova nebo Frankfurtu do jihovýchodní Asie například Emirates, nejnižší ceny začínají na 13 tisících. Z Bangkoku, Kuala Lumpuru nebo Singapuru se dále do plážových středisek dostanete levně s Air Asia, týdenní pobyt v tříhvězdičkovém hotelu včetně letenky lze pořídit i ve vzdálenějších střediscích (Bali, Borneo) už za pět tisíc korun.

Nejlevnější asijskou destinací z Londýna je Hong Kong, letenku najdete i za 10 000 korun. Hong Kong je však již poměrně daleko od většiny turistických (plážových) destinací v regionu. Za letenku do Thajska, Vietnamu nebo Malajsie pak z Hong Kongu zaplatíte zhruba 5 000 korun. Celkově tak vyjde cesta dráž, ale výjimečný Hong Kong za zastávku rozhodně stojí. Ideální je pak pro poznávání jižních částí Číny.

Levně do Afriky i Jižní Ameriky

Velmi levné letenky je možné na zbytek zimní sezony sehnat například do keňského Nairobi. Ceny s odletem z Londýna se většinou bezpečně vejdou do deseti tisíc (nabídka Air France a KLM). Při připočítání letenky z Prahy do Londýna se dostanete na celkovou cenu necelých 12 tisíc korun. Pokud trváte na odletu přímo z Prahy, letenku koupíte od 16 000 Kč.

Zpáteční letenka z Londýna do jihoafrického Johannesburgu vás vyjde na 12 tisíc. Nejlevnější je egyptský EgyptAir. Ovšem za skoro stejnou sumu lze najít letenku i z Prahy, akční nabídku má nyní například TAP Portugal.

Hledat letenky přímo z Prahy se vyplatí například i u Rio De Janeira. TAP Portugal nabízí letenku z Prahy za 17 500 korun, z Londýna stojí nejlevnější letenky přibližně 15 000 korun. Rozdíl je tak zanedbatelný.

Naopak zatímco z Londýna do Miami stojí letenka se společností Northwest 8 500 korun, z Prahy ve stejném termínu se společností Delta téměř dvojnásobek - 16 000 korun. Ale stačí posunout odlet o den dva a letenku z Prahy s Northwestem seženete "jen" za 14 tisíc. Úspora při letu z Londýna je však stále kolem tří tisícovek.

Kdo by měl chuť letět až na druhou stranu světa, třeba na Havaj, měl by hledat letenky z Londýna. S Lufthansou může letět za necelých 15 000 korun, včetně letenky z Prahy za zhruba 17 500 korun. Naopak nejlevnější letenky přímo z Prahy stojí kolem 23 tisíc s Air France.