Do Jugoslávie opět s vízem

17:46 , aktualizováno 17:46

Dočasná možnost cestovat do Jugoslávské svazové republiky bez víz dnes končí. Od čtvrtka budou lidé pro své cesty do Jugoslávie potřebovat opět vízum. O zrušení vízové povinnosti v hlavní turistické sezóně rozhodla jugoslávská vláda nejen pro Českou republiku, ale i několik dalších zemí, mimo jiné i členů Evropské unie. Podle ministerstva zahraniční stojí poplatek za vydání tranzitního víza pro jednu cestu 40 marek (zhruba 700 korun) a pro oboustranný tranzit 50 marek (asi 900 korun). Děti do 14 let platí polovinu.