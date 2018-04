Do Jizerských hor na cyklistický výlet

Zbudování všech tří cyklotras stálo kolem půl milionu korun a na jeho financování se podílely především jednotlivé obce a sponzoři. Přispělo i samotné sdružení Jizerská. "To, že vznikly kraje, je pro nás výhodné, protože mají větší a širší záběr. S jejich pomocí počítáme hlavně do budoucna," řekl ředitel občanského sdružení Jizerská Landa. "Od státu moc peněz nedostáváme."

Podle něj na zlepšení cyklistických a lyžařských tras nebo na vylepšení informačního systému mohou přispět i sami turisté. "Stačí, když si koupí stokorunovou samolepku Jizerské magistrály," uvedl Landa. "Jsou v prodeji už od počátku července a postupně budou k dispozici ve většině ubytovacích zařízení, na parkovištích a v bufetech v Jizerských horách."

Jednou z věcí, kterou by chtěli cyklisté vylepšit, je oddělit trasy od běžného silničního prvozu. "Na podmínky v Jizerských horách si nestěžuji, ale cyklotrasy jsou u nás vlastně jen jakýmsi orientačním prvkem," tvrdí cykloturista z Liberce, Jiří Kánský. "Vadí mi, že jezdím normálně po silnici, kde se míhají auta. Například v Německu jsou cyklotrasy od silnice oddělené. V Nizozemí projedete na kole celou zemi, aniž byste se báli, že vás srazí auto." "Samozřejmě jsme se snažili, aby cyklotrasy vedly mimo veřejné komunikace, ale šlo to dost těžko. Je to finančně velice nákladné," vysvětlil Landa.