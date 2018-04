Člen spolku pěstitelů kaktusů Jiří Janda říká: "Jednou z největších atrakací výstavy by měla být takzvaná tillantsie. Tyto rostliny k růstu využívají pouze vzdušnou vlhkost. Je to ideální rostlina do bytu, o kterou se člověk nemusí moc starat. Stačí ji pouze rosit a nádherně kvete."

Přehlídku kaktusů a sukulentů pořádají jihlavští pěstitelé letos už popětatřicáté.