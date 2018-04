Do Jičína na Valdštejnské slavnosti a sedm zastavení v barokní krajině

S Valdštejnskými slavnostmi to není jen tak! Určitě jste zaznamenali, že se kroměJičína pořádají také ve Frýdlantu a vChebu, ale možná nevíte, že se konají jako bienále – v sudých letech v Jičíně, v lichých letech ve Frýdlantu a každoročně pak v Chebu. Nyní vám však otevírá své brány právě Jičín, jedna ze vstupních bran do Českého ráje!

Návrat do Valdštejnových časů

Valdštejnské slavnosti v Jičíně se letos uskuteční od pátku 20. do neděle 22. května.

Hvězdou letošních slavností ovšem nebude jen Albrecht z Valdštejna, ale také Eliška Kateřina Smiřická ze Smiřic, žena, která během třiceti let svého života prožila tolik dobrodružných příběhů, že by dokázaly okořenit životy několika jejích současnic. V jejím životě se točily sex, peníze, vězení, upírané dědictví a nakonec výbuch; to když v roce 1620 odmítla předat jičínský zámek právoplatným dědicům, raději sešla do sklepa a zřejmě podpálila skladiště střelného prachu.

Výbuchem sice život Elišky Kateřiny skončil, ale šlechtična se po 396 letech vrací na divadelní jeviště: na Valdštejnských slavnostech ožije ve světové premiéře autorského muzikálu Základní umělecké školy v Jičíně. Od pátku 20. do neděle 22. května se představení koná každý večer v Masarykově divadle.

Co kdy kde zažijete?

V kompozici barokní krajiny Jičínska a sedmi dominant má své místo i Valdická brána.

Hlavní část programu se odehraje v sobotu; družina Albrechta z Valdštejna a jeho dvůr projedou od Valdštejnské lodžie impozantní lipovou alejí přes pěší zónu na náměstí, kde je v 11 hodin přivítá městská rada. Ve 13.20 a 15.20 vás čeká slavnostní přehlídka vojenských oddílů, po celý den pak na Valdštejnově náměstí, na náměstí Svobody a v Jezuitské koleji bude k vidění interaktivní model barokní komponované krajiny, ležení valdštejnských vojsk, mušketýři, dobová hudba a tanec, hry, historické tržiště, ukázky starých řemesel, divadlo, pohádky a kejklíři.

Páteční večer od 22 hodin v arkádovém nádvoří zámku ozvláštní Valdštejnské imaginárium, pojízdný barokní kabaret oživlých obrazů a snů, sobotní večer prozáří pochodňový průvod a barokní slavnost v zámecké zahradě s versailleským ohňostrojem. Neděle bude patřit dopolední zádušní mši v jičínském kostele sv. Jakuba a svěcení obnovené kaple sv. Trojice v Ostružně. Odpoledne se vydejte s dětmi do Valdštejnské lodžie, kde bude od 13 hodin probíhat komponovaný program pro malé i velké, nazvaný Valdštejnův dýchánek.

Sebregondi, Pieroni & Spezza

Valdštejnská lodžie chystá komponovaný program pro malé i velké, nazvaný Valdštejnův dýchánek.

Ne, to není zaklínadlo, ale jména tři věhlasných italských architektů, kteří pro Albrechta z Valdštejna proměnili Jičínsko v ráj na zemi. Krajinnou kompozici velkoryse navržené šlechtické rezidence sice nestihli dokončit, ale při pohledu na mapu přesto uvidíte, jak dali krajině barokní řád a propojili dominanty města s širokým okolím.

Výlet do Jičína můžete spojit s návštěvou Aqua Centra, užijete si tu vodní hrátky s dětmi i klidnou relaxaci bez nich.

Krajinu mezi vrchem Velišem, městem Jičínem a obcí Valdice dodnes protíná téměř přímá linka, která na necelých sedmi kilometrech nabízí řadu zajímavých zastavení. Pokud byste se vydali po stopách dávných urbanistů, měli byste navštívit zříceninu hradu na vrchu Veliš, místo s nejkrásnějším výhledem na Jičín, Český ráj i Krkonoše, kostel sv. Jakuba, Valdickou bránu a Valdštejnovu rezidenci, nyní Muzeum hry v Jičíně. Další směr vám naznačí 1 716 metrů dlouhá lipová alej, která vede k Libosadu neboli Valdštejnově lodžii pod vrchem Zebín. Krajinnou kompozici uzavírá kartuziánský klášter s kostelem sv. Josefa ve Valdicích; do něj se ovšem podíváte jen těžko, od roku 1857 totiž slouží jako věznice.