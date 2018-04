Do jara se dá i vběhnout

Na jaro není třeba čekat. Dá se do něj přímo i vběhnout. Alespoň to tvrdí organizátoři přespolního běhu, který se koná v neděli v Lounech.Jarní běhy nejsou v Lounech ničím novým, letos se tu uskuteční už šestatřicátý ročník, a protože jsou určeny všem, od malých dětí po seniory, je o ně vždy zájem. "Závod se koná za každého počasí. V Lounech prostě buď běháme, nebo se kloužeme, ale nevzdáváme to," uvedl Radovan Šabata, jeden z organizátorů. Právě on také přišel letos s nápadem požádat o záštitu nad během Mladou frontu DNES. "Dobře si totiž pamatuji na bývalé běhy s Mladou frontou. Měly fantastickou atmosféru, a proč tedy tuto tradici neoživit," míní Šabata. "Možná by mohl někdo namítnout, že tím vyvoláváme staré časy, ale tady jde o sport a do toho by se politika míchat neměla. Přece i Mladá fronta DNES je jiná než tehdejší noviny s podobným názvem." Závod startuje na cyklistickém stadionu v Lounech a trasa vede v nedalekém parku, po lesních pěšinách ve zvlněném terénu. Začíná v 9 hodin nejprve startem nejmladších účastníků akce, tedy dětí do šesti let. Zhruba s pětiminutovým odstupem pak pokračují další věkové kategorie. Například starší žáci tak vyběhnou na trať v 10 hodin, dorostenci o půl hodiny později a kdo chce vidět běhat dospělé, může přijít fandit na půl dvanáctou. Rozdílné jsou samozřejmě i trasy. Zatímco ti nejmladší poběží jen dvě stě metrů, mladší žáci 1200 metrů a junioři už čtyři a půl kilometru. Nejkratší trasu z dospělých mají muži mílaři - ti musí zdolat 2300 metrů. Ženy pak 3400 m a pro veterány je připravena trasa dlouhá čtyři a půl km. "Vyvrcholením dne je hlavní závod mužů vytrvalců na sedm kilometrů osm set metrů, který je plánován na 12.15 hodiny," připomněl Šabata. Pokud ovšem některá kategorie nebude obsazena, organizátor může čas startu i posunout. Přihlášky na závod lze ještě dnes a zítra poslat na e-mail: ask-elna@mybox.cz nebo na fax 0395/654886, případně zavolat přímo večer na telefon 0395/670867. Kdo to nestihne nebo si účast na jarním běhání rozmyslí na poslední chvíli, může se výjimečně ještě přihlásit i třicet minut před startem jednotlivých kategorií. Na výsledky nebudou muset dlouho čekat ani závodníci, ani ti, kteří přijdou jen fandit. Budou vyhlášeny vždy průběžně po skončení několika kategorií a vítězové hned dostanou i ceny. Děti startují zdarma, dorost a junioři za 15, dospělí za 25 korun.