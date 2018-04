Do hornického Altenbergu na lyžích

Zajímavější je však vydat se z podhůří vlakem na Moldavu a vzít si s sebou běžky. Hned za moldavskou celnicí (je i pro auta) si nasadíte lyže, silnici opustíte vpravo po modře značené cestě. Objedete vrchol zalesněného kopce Hemmschuh a dostanete se na cvičný svah nad protáhlou obcí Rehefeld, sjedete dolů k silnici a po téže značce mírně vystoupáte k Černého rybníku (Schwarzer Teich). Modré značení zde sice často mění směr, na plochý Kahleberg (905 m) vás však spolehlivě dovede. Od malého kiosku je též výhled, pod vámi je Altenberg, dál je Geising a na obzoru Špičák u Krásného Lesa. Po modré sjedete z vrcholu Kahlebergu, dostanete se k průseku (Schneisse 31). Odbočíte doleva a zanedlouho dorazíte k malému parkovišti u silnice. Podle ní doprava vyjedete na louku, kde stojí moderní velká budova Rehaklinik.

Doporučujeme, abyste se tu zastavili a alespoň nahlédli do veřejně přístupných prostor. Těmi jsou velká hala s informačním pultem, restaurace a toalety. Je vidět do bazénu, jehož část je i před klinikou pod širým nebem. Za zotavovnou jsou dva velké rybníky, kdysi zásoba vody pro horní díla. Jedna z nádrží je dnes rezervoárem na pitnou vodu, druhá slouží k rekreaci. Ve stopě podél silnice přijedete k nádraží, kde má konečnou vlak, který sem jezdí až z Heidenau, jež leží v údolí Labe. Pokud si chcete prohlédnout městečko, je lépe jít pěšky. Před nádražím stojí velká bronzová socha lyžaře, kostel a muzeum jsou vlevo od hlavní ulice, rozhledna na Geisingbergu je vlevo nad městem.

Důlní jáma Pinge je na druhém konci města (nepřístupná) a poblíž ní stojí historický poštovní sloup. Je na něm uvedeno, že do Teplic jsou to čtyři hodiny a do Prahy 22 hodin jízdy. Závěr prohlídky městečka je u hlubinného dolu, který je v současnosti již mimo provoz. Zbývá poslední úsek trasy ke státní hranici na Cínovec. Můžete jet podél silnice, je to méně náročné. Červená značka od restaurace Altes Raupennest (Zlodějské hnízdo) nejdříve klesne do údolí ke starým cínovým pračkám, následně vystoupá ke kostelu a dál vede po silnici na celnici.

Dolů do Teplic můžete sjet linkovým autobusem, nebo na lyžích pokračovat až do Dubí na městský autobus. Při dopravě vlastním vozem můžete dojet až k Rehaklinik, kde je neplacené parkoviště. Je též možné využít zajímavé nabídky našich a německých drah, která o víkendech umožňuje cestovat saským příhraničím na českou jízdenku. Vlakem z Děčína pojedete přes Bad Schandau, Heidenau, romantickým údolím Mohelnice (Müglitztal) až do Altenbergu. Mimo popisovanou trasu leží vrchol Grosser Lugsteinu (892 m) u členitého porfyrového skaliska je vysoká betonová věž TV vysílače, ze skal je pěkný výhled. Délka trasy na německém území je asi patnáct kilometrů. Pro orientaci vám velmi dobře poslouží mapa KČT Krušné hory Teplicko v měřítku 1: 50 000.