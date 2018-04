Do hor přijíždí v létě stále více turistů

Nedaleko Bedřichova, jednoho z center Jizerských hor, vznikly nové turistické stezky.

"Oproti loňskému roku přibylo letos v létě asi o třetinu víc turistů. Hodně jich přijíždí hlavně v srpnu, červenec byl kvůli špatnému počasí slabší," uvedla Michaela Kubínová z jabloneckého informačního centra. "Stále přijíždí Holanďani a Němci a navíc k nám našli cestu i Belgičani." Kromě cizinců jezdí do Jizerských hor častěji také Češi. "Českých návštěvníků už je přibližně stejně jako cizinců," upřesnila Kubínová. "Dříve tu bylo víc zahraničních návštěvníků než Čechů." V horách také turisté letos nechají více peněz. "Minulý rok přijelo hodně lidí jen na jednodenní výlet a pak hned odjeli," vysvětlila Kubínová. "Letos tu návštěvníci tráví více času, najdou si ubytování a pár dní v Jizerkách zůstanou." V jabloneckém infocentru chtějí často turisté vědět, kam se v okolí mohou vypravit. "Do Jablonce přijíždí návštěvníci jako do města skla a bižuterie, a proto se zajímají o zdejší muzeum," řekla Kubínová. "Dost výletníků si také nakoupí mapy a pak vyrazí na túry po horách." Hodně návštěvníků přišlo letos v létě do infocentra ve Smržovce. "Tento rok se u nás zastavilo o dost více turistů než loni. Možná to bylo i tím, že si na naše středisko už zvykli, ve Smržovce jsme totiž teprve druhý rok," řekla pracovnice infocentra Ludmila Machková. "Jezdí k nám dost Čechů, ale i Němců, Poláků nebo Holanďanů. Návštěvníci chtějí často vědět, jak se dostanou na nějakou rozhlednu, zajdou i do místního přírodovědného muzea." Více návštěvníků přijelo o letošních prázdninách také do Krkonoš. "Mile nás překvapili hlavně Češi, kterých je tu letos opravdu hodně," poznamenal Vlastislav Hlava z rokytnické cestovní kanceláře Roktour. "Češi jsou většinou klasičtí baťůžkáři, kteří seberou rodinu a vyrazí na výlet. Hodně jich také do Krkonoš vyjede na kole." Podle Hlavy se počet turistů oproti minulému roku zvýšil asi o pětinu. "Nejčastějšími zahraničními návštěvníky jsou stále Holanďané a Němci. Přijíždějí většinou rodiny s dětmi, nebo skupinky, často důchodci. Většinou se zajímají o dlouhodobější pobyty." V podhůří Krkonoš si turisté oblíbili Bozkovské jeskyně, ale vypravují se i na delší výlety. "Češi i cizinci hodně jezdí i do Českého ráje, velký zájem mají třeba o safari ve Dvoře Králové nad Labem," doplnil Hlava. Turisté se často zastavují také v informačním centru v Harrachově. "O něco víc je tu cizinců, hlavně Holanďanů a Němců," poznamenal pracovník infocentra Josef Beran. "Návštěvníci hlavně rádi vyrážejí na jednodenní výlety, hodně se ptají například na Mumlavský vodopád."