Do hor nedočkavě vyrazili první lyžaři

"Je to letos první sníh a jako každý rok hned vyrazili největší nedočkavci. Běžkaři si stopy projíždějí sami a snowboardisti trpělivě šlapou do kopce," řekla pracovnice informačního centra na Božím Daru v Krušných horách.

Mezi prvními byla také rekreantka Ilona Majerová. "Byli jsme tady v okolí s rodinou na víkend u známých. Když děti viděly sníh, byly hrozně nadšené. Jsme z Plzně, a tam si sněhu vůbec neužijeme. Tak jsme si půjčili snowboard a boby a vyrazili jsme ven," řekla.

Vleky v tomto krušnohorském areálu by měly začít jezdit nejpozději do Vánoc. Záleží to však samozřejmě na tom, kdy a kolik napadne sněhu. Loni se zde vleky rozjely koncem listopadu.

Běžkaři slaví příchod zimy v Jeseníkách

Několik nadšenců se prohánělo na běžkách pod nejvyšší horou Praděd a v okolí Červenohorského sedla. "I když sněhové podmínky zdaleka nejsou ideální, tak se poprvé v začínající sezóně vydalo na běžky několik skalních sportovců," řekl dispečer Horské služby Jeseníky.

Na Ovčárně a hlavním hřebenu Jeseníků po sobotním vydatném sněžení leží kolem 15 centimetrů sněhu.

Lyžaři a provozovatelé vleků na Ovčárně nyní kromě sněhu netrpělivě čekají na to, jak ministerstvo životního prostředí zareaguje na nedávný verdikt Vrchního soudu v Praze. Ten vyhověl žalobě provozovatele vleků Josefa Figury a zrušil rozhodnutí ministerstva neudělit výjimku k provozu jeho lyžařského výtahu v Národní přírodní rezervaci Praděd.

Šumava čeká na větší sněhovou nadílku

"Abychom mohli spustit vleky, potřebujeme tak 20 až 25 centimetrů sněhu, ráno ale na Churáňově naměřili jen osm," řekl Luděk Sáska z Lyžařského areálu Zadov. S takovou pokrývkou by se podle něj mohly rozjet menší vleky. Jakmile se více ochladí, vlekaři navíc začnou zasněžovat sjezdovky umělým sněhem.

Churáňovští připravili přes léto pro lyžaře několik novinek. Osvětlili například velkou sjezdovku v areálu Kobyla, takže lyžaři budou mít možnost se večer svézt ze 700 metrů dlouhého osvětleného svahu. Z Písku přes Strakonice budou na Šumavu mířit

linky ski-busů, které budou vozit lyžaře na večerní lyžování a zpět.

Lyžařský areál Kobyla navíc získá velkou panoramatickou kameru, která bude posílat obrázky do ranních obrazových zpráv z českých hor na ČT2.