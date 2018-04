Do Egypta za 2 990 Kč. Cestovky bojují o klienty slevami i 'šrotovným'

"Ceny zájezdů klesly. A hodně, to nikdy nebylo. Ale počet zákazníků se nezvýšil," informoval Miroslav Čada z pardubické cestovní agentury Invia.cz. Za příklad dává již zmíněný zájezd do Egypta za 2 990 korun včetně poplatků.

Zvláště v kurzu je letos cestování "last minute" nebo také "last moment". Letáčky cestovek nabízejí například čtyři dny v Turecku za 2 990 korun, zájezd na ostrov Rhodos na týden za 3 990 korun, do Bulharska na deset dní pod deset tisíc korun, nebo dvanáct dní v Tunisku za 4 990 korun.

"Tím, že je tento rok takový divný, se začaly některé last momenty na červen prodávat už začátkem května," uvedla spolumajitelka chrudimské cestovní kanceláře Jitka Štěpánková.

Ve znamení velkých slev

"Slevy jsou fenomén," potvrdil trend letošního prodeje zájezdů obchodní ředitel CK Alex Marek Šíma.

Například klienti pardubické cestovní kanceláře Alexandria si sice koupí celý zájezd za cenu z katalogu, ale nemusejí platit palivové příplatky v hodnotě téměř 1500 korun. Navíc ještě dostanou před odletem kapesné 66 euro za jednu vyplněnou cestovní smlouvu. Z toho, že tuto akci nabízeli nejprve do konce dubna, potom do 17. a dnes už do 31. května, je patrné, že počet cestujících není letos zrovna enormní.

Některé pobyty v Česku na počátku června v hotelích či na chalupách nabízejí cestovní kanceláře i s padesátiprocentní slevou. Popřípadě s bonusy, například masážemi zdarma.

Cestovky však přicházejí i s řadou dalších nabídek. Třeba s akcemi typu "Pendolinem na víkendy", "Jezme, pijme užívejme" spojenou s neomezenou konzumací jídla, výhodnými dovolenými "pro zralý věk" nad 50 let či naopak projekty typu "dovolená s dětmi". Pořadatelé zájezdů lákají i novomanželskými či skupinovými slevami.

Čedok nedávno vyrukoval s horkou "sluneční slevou" tři tisíce korun pro dvě a více osob.

Cestovní kancelář Fischer přišla s klubem Fantazie, v rámci kterého nabízí zájezdy s bláznivým a zároveň tvořivým programem pro děti.

Šrotovné na dovolenou

Letos se dokonce ujal i termín "šrotovné na dovolenou". "Pokud jste uvažovali o dovolené doma u rybníka, sešrotujte tyto myšlenky a jeďte raději s námi k moři, my vám za to zaplatíme 1000 korun. Platí to pro jakýkoli zájezd koupený z katalogu Léto 2009," řekl zástupce firmy Exim Tours Jan Koláčný. Akce se zatím účastnily necelé čtyři tisíce lidí, zatím není jasné, kdy skončí.

Dalšími akcemi této cestovky jsou výhody pro děti, například pod heslem "20 000 dětí zdarma". Tato akce byla prodloužena a skončí ve chvíli, kdy budou všechna místa vyprodána. Jedna z celostátních televizí nyní například nabízí reklamní spot, podle něhož dostanou zájemci po zavolání speciální kód, díky němuž obdrží v cestovce slevu pět tisíc korun. "Má to bouřlivý ohlas, během pár dnů jsme vystavili přes tisíc kódů," řekl ředitel cestovní kanceláře.

Roste zájem o dovolenou doma

Podle údajů Asociace cestovních kanceláří České republiky si Češi zatím koupili zhruba o 15 procent zájezdů méně než loni. Mluvčí asociace Jan Papež tvrdí, že tržby kvůli konkurenčnímu boji na trhu klesly ještě více.

"Krize je znát. Jediným jejím kladem může snad být to, že nastane mírné protřídění cestovních kanceláří. Některé tuto situaci neustojí," řekla Rita Hlavinková z ústecké kanceláře Kalousek.

Navzdory slevám a bonusům, ve kterých se cestovní kanceláře předhánějí, si letos podle odborníků velká část lidí zahraniční dovolenou odpustí.

"Nikdy jsme neměli takový zájem o Česko. Místní hoteliéři mají tedy šanci, zvláště ti, kteří zlevňují," uvedl pracovník agentury Invia.cz Miroslav Čada. Češi jsou však národem spořivým, proto je podle něj největší zájem o chatky, a to v blízkosti lesů a koupališť. "Když je vyjde čtyřlůžková chatka na 790 korun na den, tak není divu, že se jim to líbí," dodal Čada.

