Do Cooktownu se musíte dodrkotat

9:05 , aktualizováno 9:05

Tak jsme vyrazili do Cooktownu. Vzali jsme to kratší, ale o to drsnější cestou. V těchto končinách předal asfalt vládu prašným a kamenitým cestám, takže vyrážíte-li autem, nudit se jistě nebudete. Na cestách jsou časté hluboké výmoly, terén je kopcovitý a stoupání pod úhlem asi 60° není výjimkou. Do Cooktownu jsme dorazili jako naklepané řízky.