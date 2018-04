Do Chorvatska v rouše Adama a Evy

Naturistický kemp není jen nudistická pláž

Na "obyčejné" nudistické pláži si smíte odložit svršky, avšak po vykoupání, případně opalování si je musíte zase obléknout a teprve potom můžete vyrazit zpět do "textilní zóny".

Oproti tomu naturistický kemp nic takového nevyžaduje. Můžete tam poznat skutečný význam německého FKK (Freikörperkultur), tedy kultury volného těla. Kultury skutečné volnosti, opravdové svobody, upřímnosti a především tolerance.

Máte-li štěstí na počasí, můžete odložit veškerý oděv ihned po příjezdu a pohybovat se naprosto volně a přirozeně, tedy nazí, po celou dobu pobytu, tedy i několik týdnů. Na druhou stranu, pokud se (zatím) nepočítáte mezi naturisty a chtěli byste něco takového absolvovat bez alespoň základní psychické přípravy (např. na www.naturista.cz), asi by to pro vás nebyl zážitek, který byste toužili zopakovat.

Naturistický park

Letošní rok byl už třetím, kdy jsme se vypravili s manželkou a dvěma potomky (5 a 2 roky) na západní břeh Istrijského poloostrova, abychom zde, stejně jako v letech minulých, prožili příjemných pár týdnů odpočinku. Po výborných předchozích zkušenostech jsme si předem zarezervovali pobyt v bungalovu v naturistickém areálu, který leží na severním okraji Limského zálivu necelé tři kilometry od městečka Vrsar.

Tento areál patří k nejstarším, nejznámějším a také největším svého druhu v Chorvatsku. Původně vznikl počátkem 70.let na malém ostrůvku Koversada vzdáleném zhruba 150 m od pobřeží, ale postupně se rozrostl i na přilehlou pevninu do dnešní rozlohy okolo 100 hektarů.

V areálu nabízí občerstvení několik restaurací a stánky s ovocem i se zmrzlinou. Nechybí ani stánky se suvenýry, novinami, sportovními potřebami a dokonce ani supermarket či kadeřník. Najdete tady také hřiště na míčové hry, tenis i minigolf, velkou trampolínu, několik dětských koutků se skluzavkami, houpačkami a prolézačkami všeho druhu a navíc i cca 800 m2 navezeného písku vytvářejícího dojem písečné pláže.

Samotný ostrůvek propojuje s pevninou úzký most, po kterém jen stěží projede osobní automobil, a to celý ostrůvek i bez ohledu na oficiální status předurčuje k využití výlučně pro stanování. Zbytek areálu tvoří několik částí, z nichž na některých stojí většinou přízemní, nejvýše pak jednopatrové bungalovy a zbývající jsou vyhrazeny pro karavany, případně stany.

Prakticky celou plochu areálu už několik metrů od pobřeží téměř souvisle pokrývají vzrostlé stromy a protkává ji poměrně hustá síť chodníčků a cest od těch hlavních s asfaltovým povrchem přes chodníčky se zámkovou dlažbou až po cestičky sypané jemným bílým štěrkem.

"Nahý" život

Skutečná výjimečnost tohoto místa však spočívá v tom, že celý prostor s výjimkou několika restaurací je vyhrazen pro naturisty. Lidé se tu nejen nazí koupou či opalují, ale nazí se volně pohybují po celém areálu parku. Nazí sedávají na terasách bungalovů nebo u karavanů, nazí stavějí stany, nazí vaří, nakupují u stánků, hrají si, sportují, baví se. Nazí, jen s ručníkem přes židli, sedí dokonce i na venkovních terasách restaurací a pizzerií.

Nikdo se nad tím nepohoršuje, nikdo nedělá posměšné nebo opovržlivé úšklebky. Prostě jen lidé, kteří necítí potřebu stydět se za své tělo a proto je ani nic nenutí některé jeho části

schovávat či zakrývat. Ženy i muži důchodového i středního věku, studenti, mladé rodiny s malými dětmi. Přesto nic nepůsobí sexuálně, vulgárně, nemravně, nechutně či dokonce oplzle. Jen přirozenost, klid a pohoda.

Zajímalo mě, jak tuto atmosféru vnímají návštěvníci.

Liljana: Jsme tu celé léto

"Teď, když mám malého, jsme tu celé léto,"říká Liljana ze slovinské Lublaně. Pobývá tu s manželem a dvouletým synkem. "V karavanu máme všechno, co potřebujeme. Do sprch to máme blízko a ještě se nám nestalo, že by netekla teplá voda."

Přece jen mi to nedá a ptám se: "Jste velmi hezká. Nemáte nepříjemný pocit, když jste nahá a dívají se na vás cizí muži ?" Zatváří se poněkud překvapeně. "Jezdím sem s rodiči šestnáct let. Nahá tu mohu být už od dětství a cítím se tak přirozeně. Jestli někomu stojím za to, aby se na mě podíval, je to spíš příjemný pocit. Ale já se o to nestarám. Spíš koukám, aby se něco nestalo synovi. Důležité je, že tu nikdo nikoho neobtěžuje. Alespoň mně se to tu ještě nikdy nestalo a ani jsem o tom neslyšela."

V podvečer ji znovu potkám na procházce, nebo spíš projížďce. Jede na kolečkových bruslích, před sebou veze kočárek a kromě bruslí má na sobě jen ledvinku s walkmanem a sluchátka na uších.

Někteří musí pozvolna

"Nejlepší tady je to, že se nemusím starat, co mám na sobě," libuje si Laco ze sousedního apartmánu našeho bungalovu. Přijel sem ze Slovenska ještě se dvěma kamarády i s rodinami. Vyzvídám, zda si naturistické lokality vybírají cíleně.

"Moc na to nekoukáme. Ono se vždycky něco najde, kde se dá koupat jen tak. Ale fakt je, že když je naturistický celý areál, je to mnohem pohodlnější," odpovídá. Když se s nimi o něco později potkáváme na pláži, opravdu si všichni užívají vody a sluníčka "jen tak".

Přesto, když k večeru odcházejí z pláže, váže si Zlatka, velmi pohledná pětatřicátnice, přes sebe dlouhý hedvábný šátek, který ji zakrývá od prsou až po kolena. Zjevně ještě přemýšlí v modelu nudistická pláž a "odchod do textilu". Pak ale zafouká vítr a šátek vlaje za ní, takže kromě pečlivě zahalených ňader vše ostatní odkrývá. "Ty jsi dobrá," volá na ni Marián, její manžel, který si s nějakým zahalováním nemíní přidělávat starosti, a dodává cosi v tom smyslu, že prsa si schovává, zatímco zadek jí kouká (originální znění je bohužel nepublikovatelné).

Nutno dodat, že druhý den odchází se šátkem uvázaným již jen kolem pasu. Nevím, zda ani upravená varianta nesplňovala původní záměr anebo si prostě jen zvykla na prostředí, ale ke konci pobytu už bez problémů zvládala nahá cestu z bungalovu na pláž i zpět.

Nejtěžší to mají adolescenti

V každé věkové skupině jsou jednotlivci, kteří jsou přítomni pouze jako doprovod svým naturisticky orientovaným protějškům a kterým v odložení posledního zbytku oděvu brání nějaký silný psychický blok, nemístně puritánská výchova anebo možná nějaký fyzický handicap. Avšak prakticky jedinou skupinou, ve které je počet takových jedinců velmi výrazný, je skupina pubertální mládeže.

"Někdy je mi jich skoro až líto," posteskne si Lucia, čtyřicetiletá Italka z Terstu. Mají to sem jen něco kolem 90 km, navíc po vstupu Slovinska do EU prakticky jen přes jedny hranice, a tak sem jezdí na víkendy podobně, jako Pražáci jezdí na víkendy třeba na chatu na Šumavě nebo do Krkonoš. Kromě manžela tu je s třináctiletou dcerou Beatrice a jedenáctiletým synem Markem.

Oba ještě s dalšími dvěma dětmi přibližně stejného věku dovádějí na břehu. Skáčou do vody a hned zase lezou ven a znovu. Na klučinu zřejmě ještě nedolehla tíha dospívání a tak, asi aniž by si to uvědomoval, může z přirozeného pohybu neomezeně vychutnávat čirou radost nezakalenou trápením s nějakým kusem mokré látky.

Naproti tomu jeho sestra už v problémech dospívání vězí až po uši. Po každém skoku do vody vyrovnává zaříznutý spodní díl plavek a upravuje vrchní díl se všemi šňůrkami a mašličkami, přestože ten prakticky ještě nemá co zakrývat.

"Jezdíme sem už jedenadvacet let, s dětmi od malička, a nikdy jim to nevadilo. Ale poslední dva roky na plavkách prostě trvá," říká Lucia. "Rozhodně ji nechci do ničeho nutit. Ostatně, já jsem na to také musela přijít sama, ale to už je dávno," dodává s úsměvem.

Nikdy není pozdě

"Kdyby mi někdo před deseti lety řekl, že v pětapadesáti začnu s naturismem, vysmála bych se mu," říká se smíchem sedmapadesátiletá Ingrid. "Vždycky jsem to považovala jen za výstřednost našich východních sousedů," dodává a naráží tím na trend, který byl ve druhé polovině dvacátého století na vzestupu zejména v bývalém východním Německu.

"Vidíš, a teď jsi ráda, že jsem tě přesvědčil," popichuje ji její třiašedesátiletý přítel Horst.

"To je pravda," souhlasí Ingrid. "Většina lidí je přesvědčená, že nahota automaticky znamená sex anebo výzvu k němu, a to je něco, co na veřejnost prostě nepatří. Já jsem k této většině patřila také. Navíc spousta lidí zneužívá tohoto přesvědčení k vydělávání peněz, a to ne právě malých, a tak tento názor v lidech pochopitelně jen utvrzují. A zatím se jim to daří. Já jsem si plavky oblékala dokonce i do bazénu v naší vile v Kolíně, kam rozhodně nikdo cizí nechodil ani tam nemohl vidět," rozpovídala se Ingrid.

Ceník kempu Koversada si můžete stáhnout ZDE

"Nejdůležitější bylo poprvé se odhodlat a prostě to zkusit. Odhodlávala jsem se tři sezony; tu třetí už jen ve spodním dílu plavek," říká s úsměvem. "Myslela jsem si, že nikdo nemá nic jiného na práci, než mě pozorovat, jak lezu nahatá do vody. Samozřejmě to nikoho nezajímalo," dodává pobaveně.

"Přitom ošidit se o tolik příjemných pocitů, které mi naturismus přinesl ve vodě i uprostřed přírody, by byla určitě škoda," uzavírá Ingrid.