Do Chorvatska míří milion Čechů

Vedle češtiny zaslechnete i slovenštinu, slovinštinu, maďarštinu a němčinu.

Je sobota, pro chorvatské pobřeží jeden z nejnabitějších dnů. V hotelích se střídají turnusy, silnice jsou přeplněné a na trajekty se stojí fronty. A to teprve prázdniny začínají. Pokud můžete, snažte se tomu pátečnímu či sobotnímu příjezdu vyvarovat a pokuste se naplánovat příjezd k moři na jiné dny v týdnu. To jsou silnice o poznání volnější.

Nový most v Dubrovníku

Moře a písek jsou v Chorvatsku každý rok stejné. Přesto zde na turisty letos čeká mnoho novinek: nový most do Dubrovníku, který zkrátí cestu o 13 kilometrů, první chorvatská pláž pro nevidomé na výběžku Premantura nedaleko Puly.

Za zmínku stojí i celoevropské ocenění "modré vlajky", které hodnotí čistotu pláží a okolního moře. To si vysloužilo 33 chorvatských pláží (v Poreči, Crikvenici) a čtrnáct jachtařských přístavů. Uleví se také českým motoristům mířícím na Istrii. Cestu ze Záhřebu do Rijeky zrychlí obchvat kolem Karlovace (dříve se jezdilo přes centrum města).

I další změna potěší motoristy. Pro nákladní auta bude v létě platit zvláštní režim. Na některé silnice budou moci vyrážet jenom v pracovní dny, na jiné pouze v noci.

Do Chorvatska nyní míří důchodci, mladší bezdětné páry a první rodiny s malými dětmi. Chtějí si užít volnějších dnů před zahájením hlavní sezony. "Jsme ze Záhřebu a jedeme na celé prázdniny do vesničky Kukljica, kde máme domeček," říká chorvatský pár.

Loď je za chviličku v půlce volného moře. Vpředu se "od nevidím do nevidím" táhne dlouhá nudle souostroví Ugljan a Pašman. Chorvatsko prožilo podobnou vlnu téměř rekordních veder jako Česká republika. I ve vnitrozemském Záhřebu naměřili několik dní po sobě 34 stupňů Celsia.

V Zadaru to bylo podobné, s tím rozdílem, že tu neustále pofukuje přímořský mistrál, a proto horko není tak hrozné. Za půl hodiny kotví trajekt v osadě Preko na Ugljanu.

Čilý obchodní ruch

A tady už začíná téměř prázdninový provoz. Obchodníci navážejí bedny se zeleninou. Z trajektu vyjíždí popelářský vůz a několik aut s cihlami. V nedaleké vesničce Kukljica, jednom z nejhezčích míst souostroví, se mísí přípravy na sezonu se začínajícím prázdninovým ruchem. Dlaždiči na nábřeží ve Staré Rivě buší kladivy do nové dlažby přístavního korza u moře. Rybáři natírají lodě, které budou sloužit k lovu i turistickým výletům.

Otevírají se směnárny a některé obchůdky, které zůstaly přes zimu zavřené. V některých místech se s příchodem sezony mohou i změnit ceny.

Potraviny je proto dobré nakupovat ve velkých státních obchodech a peníze si měnit v bankách, které nabízejí stabilní kurz. Smlouvat o ceně se vyplatí na tržnicích, zejména pokud se jedná o oblečení a doplňky. Chorvati zůstávají Čechům nakloněni a ke slevě se nechají často přemluvit. V místní kavárničce chlapi při ranní kávě probírají snad posté katastrofu chorvatských fotbalistů a sázejí se, kdo postoupí do finále.

Naproti na borovicovém poloostrově Zelená laguna už stovky turistů vyrážejí s matracemi k vodě a plní mola a skalnaté pláže. Omladina se vrhá odvážnými šipkami ze stěžňů plachetnice do vln a kluci donekonečna nahazují z mola udičky. Poslední červnový týden tu šéf turistického úřadu Stjepan Felber napočítal téměř 550 hostů, to je více než třetina plné kapacity Kukljice.

Malá česká kolonie

Přes polovinu turistů tu tvoří Češi, kteří obsadili hlavně dřevěné bungalovy a zděné apartmány v Zelené laguně. Hotely zůstávají pro našince drahé. To se však mění s koncem prázdnin. Na začátku září hotely zlevňují a za cenu, kterou zaplatíte v červenci nebo v srpnu za bungalov či apartmán, je možné si dovolit pobyt v hotelu s polopenzí.

Navíc v září je moře o poznání teplejší a s lepší náladou turisty vítají i Chorvaté. Po létě už mají vyděláno. „Ale nemyslete si, že sezona začala až teď. Na Ugljanu a Pašmanu máme takřka vždy krásné jaro. První turisté sem jezdí už koncem dubna," říká Stjepan Felber, rodák z ostrovů, jehož předkové přišli do Chorvatska z Rakouska a jejich dědové zase odněkud z Čech.

"Tati, máma říká, abys toho fotbalu už nechal," volá holčička, která vpadla do baru. "No jo, dovolená, to jsou samé povinnosti?" smějou se Chorvati.