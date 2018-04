Do Českého ráje pojede cyklobus

Speciálně upravený autobus letos odveze cyklisty nejen do Jizerských hor, ale nově také do Českého ráje. Cyklobus vyrazí poprvé na trasu v sobotu. Až do podzimu pojede vždy o víkendech, svátcích a také v době školních prázdnin.