Do Českého ráje krabičky s tužkou

Lidé nemají zodpovědnost a mnohdy si neuvědomují následky. Myslí si, že taková skála toho snese hodně, ale tak tomu opravdu není. Jsem ráda, že se touto problematikou někdo zabývá a snaží se lidem "vrýt" do paměti, jak moc to přírodě škodí.

Každoročně jezdím do Žďárských vrchů a nikdy nevynechám ani návštěvu Devíti skal. Je odtud nádherný výhled a jsou turisty hojně navštěvovány, i přesto, že v těch nejvyšších místech poletuje spousta včel. A právě tady si myslím, že je velmi vhodné řešení pro ty, co chtějí po sobě zanechat památku o své návštěvě či sdělit jakýkoliv jiný vzkaz.

V tom nejvyšší místě je umístěna plastová krabička, ve které je sešit s tužkou, kam všichni zapisují to, co by jistě velmi rádi i vyryli do skály. Musím říct, že vzkazů ve skále je vyryto minimálně a tento sešit opravdu slouží k účelům, ke kterým je určen.

Není to jistě žádné drahé a přesto velmi účelné opatření. Doporučila bych jej proto i na ty nejfrekventovanější místa do Českého ráje.

Děkuji všem, co se jakýmkoliv způsobem podílí na zachování naší krásné přírody a mají zájem o to, aby nám všem sloužila co nejlépe a zachovala si navěky své kouzlo.