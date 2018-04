Do bunkrů a tvrzí v okolí Lanškrouna

MUZEUM ŘEMESEL - OTEVÍRÁCÍ DOBA:

květen až srpen - pondělí až neděle - 9:00 - 17:00

září až duben - sobota, neděle - 9:00 - 17:00 - na předchozí objednávku

Vstupné:

děti do 6-ti let: zdarma

děti 6-15 let, držitelé ZTP: 30 Kč

nad 15 let: 50 Kč

rodinné: 120 Kč

skupina (15 osob nad 15 let): a 40 Kč DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA - OTEVÍRACÍ DOBA:

květen a září - denně

říjen: soboty a neděle

Vstupy do podzemí:

květen - září: 11:00, 13:00 a 15:00 každý den

říjen - 11:00, 13:00 a 15:00 pouze o víkendech a ve státní svátky

červen - srpen: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 LANŠKROUNSKÁ KOPA - TRADIČNÍ AKCE

Každoročně se zde v měsíci září koná Lanškrounská kopa (pěší či cyklistická) po okolí. Procházka okolo lanškrounských rybníků (území bylo vyhlášeno za chráněnou oblast klidu) je v době babího léta opravdu nezapomenutelná. Pro malé účastníky je jako zpestření na konci cesty připraven Pohádkový les a spousty soutěží se sladkou odměnou.