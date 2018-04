Do Bulharska jezdí stále víc Čechů

8:01 , aktualizováno 18. června 10:13

Stále více českých turistů tráví svou dovolenou v Bulharsku. Loni ho navštívilo 126 tisíc Čechů, z nich 116 tisíc cestovalo na dovolenou. Meziročně to byl růst o 13,5 procenta. Letos očekává Bulharsko stejné tempo růstu příjezdů. Čechů by tak do Bulharska mohlo jet kolem 145 tisíc.