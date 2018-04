Do Brna zavítá Iva Pekárková

Pekárková publikuje v novinách a časopisech v Severní Americe, Německu, Francii a Česku. Za filmový scénář Sex, drogy a Klub Rokenrol získala v roce 1996 druhou a třetí cenu v soutěži Nadace Miloše Havla ke 100. výročí kinematografie.

Iva Pekárková vydala romány:

Péra a perutě - 68 Publishers v Torontu 1989, Nakladatelství Ivo Železný v Praze 1992, Maťa v Praze 1998, anglicky (Truck Stop Rainbows) Farrar, Straus and

Giroux v New Yorku 1992, Vintage, New Yorku 1993, německy (Truck Stop Rainbows) Piper Verlag, Mnichov 1993

Kulatý svět - 1993 Nakladatelství Společnosti Josefa Škvoreckého v Praze, 1996 Nakladatelství Lidové Noviny v Praze, anglicky (The World Is Round) 1994 Farrar, Straus and Giroux v New Yorku

Dej mi ty prachy - 1996 Nakladatelství Lidové Noviny, německy (Taxi Blues) 2000 v Piper Verlag v Mnichově, anglicky (Gimme the Money) 2000 v Serpent's Tail v Londýně

Gang zjizvených (anglicky The Scarz) - 1998 Maťa v Praze

Můj I.Q. - 1999 Maťa v Praze

Třicet dva chwanů - 2000 Maťa v Praze



CESTOPIS:

Do Indie - kam jinam? - má vyjít v květnu 2001 v Nakladatelství Lidové Noviny v Praze