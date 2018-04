Do Bolívie mohou začít čeští turisté jezdit bez víz

Bolívie rozšířila počet zemí, do kterých mohou čeští turisté cestovat bez starostí s obstaráváním víz. Vízová povinnost byla zrušena pro občany, kteří do Bolívie cestují jako turisté na dobu nepřesahující třicet dnů. Podmínkou pro zmíněné bezvízové cesty však je, aby měl použitý pas minimálně šestiměsíční platnost. Při cestách do Ameriky zatím potřebují občané České republiky víza nejen do USA nebo Kanady, ale například i do Mexika, Brazílie či Argentiny. České ministerstvo zahraničí letos ale uvedlo, že s posledními třemi jmenovanými státy by měly být podepsány příslušné bezvízové dohody do konce roku. Z amerických států mohli ještě nedávno čeští občané cestovat bez víz pouze do Ekvádoru, Kostariky a Chile.