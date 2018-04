Do Betléma na kole! Podívejte se na unikátní film

Mráz, vynikající kebab a bouřlivý ohňostroj, to jsou mé nejostřejší vzpomínky. Čtyřiadvacátý prosinec jsem loni projedl...

Z Nazaretu do Betléma. Josef s Marií by dnes žasli: Tudy že jsme šli?

Co by si o této pouti pomyslela Panna Marie? "Čeká nás 140 kilometrů jižním směrem: z Nazaretu do Betléma," říkají...