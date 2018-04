Do Beskyd se po 100 letech vrací orel skalní

Samec David a tři samičky Cecilka, Anča a Babka pocházejí ze Slovenska. Záchranná stanice je získala jako několikadenní mláďata v květnu.

"Šlo o mladší, slabší mláďata vylíhnutá jako druhá v jednom hnízdě, která by jinak nepřežila. V hnízdě orlů starší sourozenec zabije mladšího, jde o vrozený kainismus tohoto druhu,“ vysvětluje vedoucí záchranné stanice s příznačným jménem - Petr Orel.

V záchranné stanici se o malé orly starala adoptivní matka - čtyřiatřicetiletá orlí samice Dina, která je v lidské péči už od roku 1977.

Na začátku července byli orli skalní umístěni do vypouštěcí voliéry v Beskydech a o měsíc později do volné přírody. Až do konce října se dravci zdržovali v okolí voliéry, pak však nastal zlom. "Dalo by se říct, že zcela zdivočeli, jsou více plaší a začali migrovat. Zalétávají i do třicetikilometrové vzdálenosti,“ popisuje Petr Orel.





Orli baťůžkáři

Pracovníci stanice orly stále sledují, ptáci mají totiž na zádech malé batůžky s vysílačkami. Zjistili tak, že se k mláďatům připojil i dvouletý divoký samec orla, který je v Beskydech na potulce a pochází pravděpodobně ze Slovenska. "Mláďata od něj můžou leccos odkoukat, zdokonalit se v lovu. Je to pro ně dobrá zkušenost,“ říká vedoucí záchranné stanice, jejíž pracovníci orly stále v okolí místa vypuštění přikrmují.

Jedna ze samiček, Anča, už se setkala i s nezodpovědným střelcem. Koncem listopadu jí blízko Osíčka na Kroměřížsku někdo brokovnicí ustřelil osm nejdůležitějších per na pravém křídle, což omezuje její letové schopnosti. Členové záchranné stanice už podali trestní oznámení.

Po sto letech domů

Orel skalní v Beskydech žil do roku 1893. První čtyři vypuštěná mláďata znamenají jeho návrat do zdejší přírody po více než sto letech. "To, že se všechny čtyři podařilo převézt, odchovat a vypustit, je malý zázrak,“ říká Petr Čolas, ředitel ostravské zoo, která je partnerem projektu.

Do roku 2010 by mělo být v Beskydech vypuštěno nejméně dvacet mláďat. "Záleží na tom, kolik hnízd se na Slovensku podaří dohledat a v kolika budou dvě mláďata,“ upřesňuje Petr Orel. Ani zahnízdění orlů není jednoduché, ptáci si jako hnízdiště zafixují místo, kde vyrostli. Za tři čtyři roky by však orli podle odhadů mohli hnízdit i v Beskydech.