Do Auvers za obrazy Vincenta van Gogha

10:20 , aktualizováno 10:20

Když 20. května 1890 vystoupil Vincent van Gogh z vlaku ve vesnici Auvers-sur-Oise u Paříže, netušil, že dorazil na svou poslední zastávku. Přijel ze Saint-Rémy-de-Provence, kde byl poslední rok dobrovolně v útulku pro choromyslné a odkud se rozhodl odjet. V Auvers si najal nejlevnější pokoj v hostinci u radnice, který patřil Arthuru Gustavu Rabouxovi, a vrhl se frenetickým tempem do malování. Za tím, co v Auvers po van Goghovi zbylo, jezdí stovky turistů denně, hlavně Japonci a Američané, o víkendu i Francouzi - pro mnoho z nich je to jakási pouť.