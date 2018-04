Organizátoři Dnů NATO nemají hotel pro generála. V regionu luxus chybí

Mohou být Dny NATO ještě větší než v současnosti?



Každá akce má své limity, u nás to je doprava na mošnovské letiště, kterou se snažíme každý rok vylepšit, jak se jen dá, ale silnice prostě nerozšíříme. Dny NATO ale mohou Ostravě, kraji i celé republice přinést i další nástavbu, například v tom, že se stanou fórem pro zbrojařské firmy a další navazující průmysl nebo pro lidi, kteří se v těchto a podobných oborech pohybují.

Už se tady takové firmy či lidé objevují?

Samozřejmě. Součástí Dnů NATO jsou i doprovodné ekonomické programy. Jsou naplánovány dvě odborné mezinárodní konference, jedna je zaměřena na českou vrtulníkovou iniciativu, modernizační program techniky, druhou je českopolské fórum obranného průmyslu. Pro tyto lidi je potřeba najít vhodné ubytování. A hodně nám v Ostravě chybí pětihvězdičkový hotel.

Nabídka stávajících hotelů v Ostravě a jejím okolí nestačí?

Pro hosty nejvyšší kategorie bychom rádi uměli nabídnout i něco víc. Už mohu prozradit, že do Ostravy přijede například bývalý ředitel CIA a velitel amerických vojsk v Iráku a v Afghánistánu David Petraeus, což je osoba, která se pohybuje ve zvláštním bezpečnostním režimu, proto jsme jeho návštěvu nemohli ohlásit dříve. A kdybychom lidem, jako je on, ale i dalším, uměli nabídnout služby pětihvězdičkového hotelu, což zatím bohužel neumíme, bylo by to určitě lepší.

Mohou takové akce pomoci Ostravě nebo kraji v ekonomickém rozvoji?

Ekonomické fórum jako takové asi přímo Ostravě nepomůže. Rozhodně však může pomoci jejímu dobrému jménu. Už dnes je ze strany velkých světových firem zájem o účast na naší přehlídce. Všimly si totiž nejen toho, že se tady koná jedna z největších leteckých show v Evropě, ale také že se do Mošnova sjíždí i odborná komunita, což dříve nebylo. Ostrava k těmto záležitostem nikdy neměla bezprostřední vztah, jako například Brno se svými veletrhy. Ale když budou lidé vědět, že jim Ostrava dokáže nabídnout i kvalitní ubytování, může to přinést i další akce a možnosti. A jsme opět u pětihvězdičkového hotelu. Je mi jasné, že pouze z turistického ruchu nevyžije, a proto je na další debatu odborníků, zda Ostrava takový hotel potřebuje. Já osobně si myslím, že ano.

Jaký je ekonomický přínos Dnů NATO například pro místní hotely? Máte to spočítáno?

Tak to říct nemohu, hotely nám nehlásí, jestli k nim kvůli nám přijelo tolik a tolik lidí. Víme ale, že se návštěvníci Dnů NATO ubytovávají v hotelích a penzionech od Bohumína až po Hranice. My jsme letos hotelům nabídli možnost bezplatné prezentace na našich stránkách, kde si lidé budou moci najít ubytování, aby jej nemuseli nějak složitě hledat. Na oplátku nám po akci dají stručnou zprávu, kolik lidí se u nich ubytovalo.

A ostatní oblasti podnikání?

Jsou tady například firmy, které se prezentují v rámci Dnů NATO. A ty v regionu poptávají různé služby, servis, který v rámci propagace potřebují. K tomu je možné připočíst občerstvení, stánky a podobně. Neříkám, že to jsou desítky milionů, ale nějaké peníze to místním lidem určitě přinese. Navíc Dny NATO už dávno nejsou jen místní podnik, je to záležitost mezinárodního významu vyvolávající ekonomické aktivity, které by tady jinak nebyly. A jsme opět u služeb, u ubytování.

Čili by vám ke spokojenosti s trochou nadsázky stačil jeden pětihvězdičkový hotel?

Aby se tady mohly rozvíjet odborné části naší akce, potřebujeme kvalitní hotel. Ale nejde pouze o něj. Součástí Dnů NATO je i slavnostní večeře, která proběhne v Gongu. Ta je určena pro 180 lidí, kteří sedí u stolů po osmi a musí být obslouženi v jeden čas personálem, který je schopen komunikovat anglicky. A to dnes není samozřejmé. Ty služby tady ale umíme najít. Původně jsme museli objednávat cateringové služby z Prahy, ale postupně, jak jen to šlo, jsme začali využívat služeb firem z regionu. Bohužel to nejde všude.

Kde to třeba nejde?

Obrací se na nás hodně firem z regionu, že by se chtěly na přehlídce Dnů NATO podílet, ale bohužel nemají potřebnou kapacitu nebo schopnosti. Například sanitární zabezpečení by chtěla dělat jedna společnost z Ostravska. My ovšem víme, že kapacity na zajištění tak velké akce prostě nemá, takže jejich služeb nemůžeme využít. Dny NATO jsou obrovský kolos, třeba jen loni na nich bylo vyprodukováno na patnáct kubíků fekálií. A to není málo. A odvézt a ekologicky zlikvidovat takové množství odpadu není vůbec jednoduché.

Kolik práce dá příprava dvoudenního programu?

Dny NATO nejsou jen ty dva dny na letišti, to je mnohem větší porce. Letadla i letci přilétají už dříve a trénují i nacvičují. Už jsem hovořil i o ekonomickém fóru a o slavnostní večeři. Dalo by se říct, že Dny NATO vyžadují v přípravě zhruba ze sedmdesáti procent logistiku a třicet procent práce připadá na program a jeho přípravu.

Už se chystáte i na příští ročník?

Samozřejmě. Začátkem listopadu se chystám do Ameriky, kde se mám setkat také s veliteli některých perutí se zajímavými stroji. Doufám proto, že Američané už brzy zruší stopku, kterou na letošní účast pro letecké dny v Evropě vydali, a zase přiletí.