Dny evropského dědictví oživily zájem o památky

"Museli jsme přijmout tři průvodce navíc, protože tolik lidí nechodí někdy ani v červenci," řekl kastelán na zámku v Třeboni Pavel Hofman. Třeboňský zámek navštívilo v sobotu 835 lidí. V neděli do patnácti hodin prošlo jeho branou pět stovek návštěvníků. Velkou část zájemců o prohlídku tvořili důchodci. Ti spolu s dětmi a zdravotně postiženými nemuseli platit za prohlídku renesanční části interiérů a schwarzenberských pokojů. "Myslím, že se úmysl zpřístupnit zámek sociálně slabším skupinám obyvatel ukázal jako trefa do černého," míní třeboňský kastelán. Na zámek v Jindřichově Hradci zamířilo v neděli do patnácti hodin více než čtyři sta lidí. Ti si mohli v tento den bez vstupenky prohlédnout Černou věž a výstavu keramických plastik. "Většinou lidé využili příležitosti a když už na zámek přišli, tak si koupili vstupenku a prošli všechno," popsal situaci vedoucí správy zámku Miloslav Paulík.

O MUZEA BYL V NEDĚLI MENŠÍ ZÁJEM

Zatímco návštěvnost na zámcích se udržela po oba víkendové dny na stejné úrovni, muzea zaznamenala v neděli její dramatický propad. Do Prácheňského muzea v Písku přišel během prvního dne bezplatného vstupu 601 zájemce o prohlídku. Do nedělního odpoledne jich tu však napočítali jen tři desítky. "Včera byl největší zájem o expozici ryb. Lidem se také líbil rytířský sál s modely hradu," sdělila pokladní píseckého muzea Petra Samcová. Podobná situace se opakovala i v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. V sobotu prošlo jeho hlavní budovou 160 návštěvníků Dnů evropského dědictví. V neděli do jedenácti hodin vystoupal po schodech do expozic jeden jediný turista ze zahraničí. "Myslím si, že lidé si nechali jeden den na památky a druhý den vyrazili ven z města. Ostatně ulice jsou liduprázdné a počasí dnes opravdu nádherné," řekl včera odpoledne ředitel muzea Pavel Šafr. V loňském roce byla podle něj situace podobná, i když rozdíl mezi počty návštěvníků v sobotu a v neděli nebyl tak markantní. Proti minulým ročníkům Dnů evropského dědictví se změnila také informovanost veřejnosti o této akci.

MODRÁ VLAJKA DÁVALA ZNAMENÍ

Například v Českém Krumlově a na zámku v Třeboni označovala objekty s bezplatným vstupem modrá vlajka. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vydalo obsáhlý katalog, ve kterém byly uvedeny všechny lokality, které se do Dnů zapojily. "Propagace této akce se zlepšila. Loni a předloni byli lidé překvapení, že se nevybírá vstupné. Dnes přichází většina lidí dobře informovaná," konstatoval třeboňský kastelán Pavel Hofman. Někteří lidé během Dnů evropského dědictví vůbec poprvé přišli do muzea či zámku v místě svého bydliště. Například písecký důchodce Jan Musil si v sobotu se zájmem prohlížel staré snímky Písku a strojní vybavení vodní elektrárny z přelomu století, kterou navštívil poprvé od jejího zpřístupnění pro veřejnost. "Využili jsme tuhle možnost s manželkou poprvé. Vyšli jsme si tak na procházku a zastavili se tady," řekl. Také Petra Samcová z Prácheňského muzea myšlenku bezplatného zpřístupnění památek ocenila: "Mezi lidi se dostane povědomí o tom, že muzeum tady je a že je nádherné."