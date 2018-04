Češi si našli práci v ráji. Karibik netradičně a skoro zadarmo

Může se hodit Nejpoužívanější španělské fráze:

Como se dice? – Jak se řekne?

Que es eso? – Co je to?

Como te llamas? – Jak se jmenuješ?

Una Bohemia grande, por favor. – Jedno velké pivo, prosím. Ceny:

Eko hotel Extreme – 1 000 Kč/noc

Mototaxi – 3,50 Kč/km

Guagua (přeprava dodávkou) – 1,50 Kč/km

Toustový chléb – 40 Kč

Žlutý chléb (velikost naší housky) – 2,50 Kč

Pomazánkové máslo – 50 Kč

Mléko – 30 Kč/litr

Mojito – 50 Kč

Pivo – 45 Kč/litr Odkazy:

www.tainofarm.com – stránky farmy

www.helpx.net – server pro dobrovolníky

www.skyscanner.cz – vyhledání levných letenek (ne vždy nejlevněji z Čech. Nám se osvědčilo zadat destinaci do místa odletu a naopak do příletu vyplnit "kamkoliv". Poté se podívat, které z nejbližších letišť má dobré ceny a vyhledat let z tohoto místa. Velmi užitečné je, že nemusíte volit konkrétní datum, ale například celý měsíc či rok.)

www.koubin.rajce.idnes.cz – další fotogalerie

www.chicos-checos.webnode.cz – náš cestovatelský blog