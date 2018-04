Dlouhé Stráně jsou bez vody. Turisté je nyní uvidí jen z Pradědu

Klikněte na mapu

Oko Dlouhých Strání zmizelo

Azurová hladina horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách, známé také jako mořské oko, zmizela. Po vypuštění téměř tří milionů kubíků vody se otevřel pohled do nitra hory Mravenečník, ve které je horní nádrž vyhloubena. Speciální stroje teď musí odtěžit asfaltový plášť, který je poškozen tisíci drobných trhlin. Potom dostane nádrž povrch nový.









"Kvůli kontrole nádrž vypouštíme jednou za čtyři roky. Teď je to kvůli zásadní opravě těsnicího pláště. Bude zárukou, že takovou opravu nebude potřeba opakovat nejméně dalších dvacet až třicet let," říká ředitel vodních elektráren ČEZ Zdeněk Saturka. První plášť tolik nevydržel. Vždyť elektrárna je v provozu teprve deset let.

"Příčinou byl rozpad kameniva v asfaltové směsi," vysvětluje Saturka. Použitý kámen podle něj nebyl vhodný pro extrémní namáhání asfaltového pláště. Neustálé změny tlaku a teplot při napouštění a vypouštění nádrže nedokázala kameninová drť v asfaltu zvládnout.







Turistům zapovězeno až do září

Návštěvníci Dlouhých Strání, kteří si mohli při exkurzích prohlédnout podzemí elektrárny – strojovny s reverzními turbínami – a vyjet na horní přečerpávací hráz, mohou nyní na tyto výlety zapomenout. Exkurze se nebudou pořádat až do konce srpna, kdy by opravy měly skončit.

Cyklostezka a turistické trasy v okolí nádrže pak budou mimo provoz nejspíš ještě celé září.

Jediné místo, odkud se nyní můžete na Dlouhé Stráně podívat, je Praděd. Ovšem jen při dobré viditelnosti, což nebývá příliš často.

Elektrárnu Dlouhé Stráně loni navštívil rekordní počet lidí. Technická památka přivítala 60 976 návštěvníků, což je o 6701 více, než činil dosavadní rekord z roku 2005. Stavba elektrárny začala v roce 1978. Uvedena do provozu byla o osmnáct let později.





Na horním snímku horní nádrž přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně při rekonstrukci v červnu 2007, na dolním před rekonstrukcí v roce 2006

Opravy za 360 milionů

Před zahájením oprav byl asfaltový plášť nádrže poset velkým množstvím trhlin. "Těch trhlin a drobných poruch jsou řádově desetitisíce. Průsak se sice zatím nijak nezvětšil, ale vedení společnosti rozhodlo takovému stavu předejít. Takže oprava má vlastně preventivní charakter," vysvětluje Zdeněk Saturka. Práce mají podobný průběh jako odstranění narušeného asfaltového koberce na silnicích a následné položení nového. Jen s tím rozdílem, že v nádrži probíhají práce na prudkých svazích, po kterých se nedá bezpečně sejít ani vystoupat.



Technika však tento pohyb zvládnout musí. Protože jde o ojedinělou stavbu, i používaná technika není snadno k mání. Podobné "zákroky" jsou schopny v Evropě zvládnout jen dvě firmy. Vše nyní probíhá v režii švýcarského podniku Walo, který má s podobnými pracemi zkušenosti z celé Evropy.





Ze dna horní nádrže bude odtěženo 8 tisíc kubíků asfaltové směsi (20 tisíc tun), plocha opravovaného pláště činí zhruba 100 000 metrů čtverečných. Celkové náklady se odhadují na 360 milionů korun.