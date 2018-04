Djerba - orientální velkovýrobna

Typický obyvatel tuniského ostrova Djerba.

Obsah hovoru bývá téměř vždy stejný: práce, obchod, politika a... ženy. Často cizí ženy, tedy cizinky. Vlastní nevěru totiž berou místní muži jako zcela přirozenou záležitost a zejména postarší Němky, Skandinávky či Francouzky sem pravidelně jezdí, aby chytily v objetí svalnatých mládenců druhou mízu. Jaká jiná dobrodružství či místa poznání nabízí Djerba? Tento poměrně malý ostrov (514 kilometrů čtverečních) na jihu Tuniska a kousek od Libye se stal v devadesátých letech typickým symbolem turistického boomu, který zde na některých místech bohužel připomíná velkovýrobnu. Pás hotelů pro cizince v turistické zóně na severovýchodě ostrova je dlouhý kolem třiceti kilometrů a jeden hotel zde střídá druhý. Nic víc než hotely a jim sloužící restaurace, obchody, sportovní areály či kasino. Přesto zde potkáte ženy v tradičním bílo-červeném oblečení a navíc se slaměným kloboukem na hlavě, což je pro arabské země zcela netradiční. Najdete tu i židovskou komunitu, jež má sice již jenom kolem 700 lidí, ale místní synagoga Ghriba je nejstarší v severní Africe a vůbec jednou z nejstarších na celém světě. Najdete ji ve vesnici Riadh. Můžete zde navštívit členy zřejmě nejstarší hrnčířské komunity na planetě. Žijí ve vesnici Guellala. Ale pospěšte si, protože z bývalých 200 rodin jich zbývá pouze třicet a neustále rychle ubývají. Keramika z Guellaly je však skutečně pěkná a určitě je dobré si tady několik výrobků koupit. Pokud se tak rozhodnete, smlouvejte, smlouvejte a smlouvejte. Ceny jsou ve vesnici kvůli nájezdům turistů značně nadsazené a při rozumném vyjednávání se někdy dostanete i na pětinu původně požadované částky. Svoji zvláštní atmosféru si udržel i místní súk (tedy trh) v centru Houmt Souku. Je zde sice poznat, že mnoho výrobků vzniklo jenom kvůli turistům, ale můžete ještě objevit staré příjemné krámky s vonícím kořením, původní krejčovské dílny či na verpánku pracujícího ševce. Ve čtvrtek v noci a v pátek ráno probíhá i zcela zvláštní koňský trh ve městě Midoun. Djerba se stala i výborným výchozím místem pro cesty na jih Tuniska a především do oáz Sahary. Pro dobrodružnější povahy jsou určeny cesty do Libye, která se po dlouhých letech sankcí opět otevírá turistům. »Co máme vlastně tady dělat?« ozývá se dost často u hotelových bazénů na Djerbě. »Je pravda, že někteří turisté říkají, že se tady nudí,« vysvětluje Lenka Slunská, průvodkyně cestovní kanceláře Fischer. Je ovšem chybou hledat na tomto tuniském ostrově to, co návštěvníci nacházejí dejme tomu ve Španělsku či v Řecku. Kdepak, Djerba je spíše místem odpočinku, lenošení, procházek a sportování než bujaré večerní zábavy či dokonce nakupování. Zcela nepochopitelně, protože Tunisko je klasická muslimská země, si mnozí turisté také stěžují na »nedostatek« alkoholu. Ten dostanete pouze v hotelových komplexech, některých restauracích - kam chodí i cizinci - a pouze ve dvou vybraných obchodech. Na Djerbě, která se skutečně stává téměř klasickou turistickou velkovýrobnou Středomoří, ale potěší ještě dvě věci. Jednak je to bezpečnost, protože od místních obyvatel téměř nic nehrozí a pokud se podle místní policie už někde krade, tak je to většinou v zařízeních, kde bydlí cizinci, kteří jsou navíc častými provinilci. Bohužel tuto nepříliš dobrou pověst má i hotelový komplex »Dar Jerba«, v němž bydlí mnoho českých turistů, kteří na ostrov přijíždějí. Další nesmírnou výhodou Djerby je vynikající a vřelý vztah ostrovanů k dětem, což na každém kroku mohou pocítit i vaše ratolesti. To sice také do výbavy dobrých turistických velkovýroben patří, ale v tomto případě jde o nefalšovaný vztah dospělých k dětem.Do Tuniska pořádá zájezdy mnoho českých cestovních kanceláří, ale na Djerbu je už doprava složitější. Můžete z Prahy letět s leteckou společností Tunisair (telefon 02/24237448) do hlavního města Tunisu a pak dalším letem na Djerbu. Další možností je cesta s CK Fischer, která jako jediná u nás pořádá zájezdy na tento ostrov.Na Djerbu jezdí samozřejmě nejvíce turistů v letních měsících, i když menší výjimkou bývá první polovina srpna, kdy zde teploty ve stínu mohou přesahovat i 35 stupňů. V posledních letech se na Djerbu jezdí po celý rok, je ovšem dobré si dopředu zjistit, co zde můžete například v zimě očekávat, protože na koupání v moři to rozhodně v té době není a mnoho lidí je například překvapeno studenými večery.Pokud chcete ochutnat nefalšovanou tuniskou kuchyni, tak si kromě hotelových komplexů zajděte i do místní restaurace. Nejznámějším tuniským jídlem je kuskus. Ten připomíná hrubozrnnou krupici a připravuje se z pšeničné nebo ječné mouky. Na stolech téměř vždy najdete harisu, což je velmi ostrá kořeněná pasta. Dětem zase chutnají »tažíny«. To jsou vaječné nákypy s masem, jež je ochuceno koriandrem. Výborné jsou i ryby. Údajně nejlepší restaurací na celé Djerbě je Princesse d'Haroun, která se nachází poblíž přístavu v Houmt Souku. Toto zařízení má krásný interiér, ceny jsou na místní poměry příjemné a podávají se zde i alkoholické nápoje, což v této muslimské zemi není v restauracích vůbec pravidlem.Praktické rady, mapy či brožurky v češtině, němčině a angličtině obdržíte zdarma v Tuniském národním úřadu pro cestovní ruch na adrese Sokolovská 39, 120 00 Praha 2, telefony: 02/24944242 nebo 02/24941824. Informační turistická kancelář v Houmt Souku, správním centru Djerby, má telefon 002165/650915.