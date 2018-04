Divoký západ na Českomoravské vysočině

KDE SE NACHÁZÍ WESTERNOVÉ MĚSTEČKO

Westernové městečko je šikovně ukryté v údolí Českomoravské vysočiny, proto je lepší spolehnout se na dopravu, než-li na vlastní nohy. Ti ,kteří pojedou autem, nebudou mít velké problémy do městečka dorazit. Nachází se asi 5O km SZ od Brna nebo 4O km na JZ od Svitav, za parkovné se na místě platí dvacet Kč. Pro ty, kteří se rozhodnou cestovat železnicí, doporučuji dojet do stanice Rožná(asi 2O minut) od Nového Města na Moravě, kde je v červenci a srpnu každý den(kromě pondělí) zajištěna kyvadlová autobusová doprava do areálu. Ten má otevřeno od 1.července do 3. září nonstop, dospělé stojí vstupné 3O-12O Kč podle programu, děti od 4-12 let zaplatí 3O-6O Kč. Doprovod vašeho čtyřnohého kamaráda vás vyjde na 1O Kč. Teď už se ale pojďme vydat za dobrodružstvím na Divoký západ.

INDIÁNSKÁ VESNICE

Už krátce po vstupu do areálu se ocitneme v jiném světě, z okolních pastvin, na kterých skotačí hříbata a pasou se kravičky, na nás dýchne atmosféra klidu a hravosti zároveň. Netrvá dlouho a musíme se rozhodnout, jestli si chceme prohlédnout Indiánskou vesnici, a nebo se vrhnout do víru westernového městečka. Za návštěvu stojí rozhodně obojí. Indiánská vesnice,kterou tvoří několik teepeee, nás zaručeně vyvede z představ o primitivních indiánských společnostech, z omylu, jak jednoduše žili Indiáni Vždyť nad promyšleností všech detailů indiánského života se podivíme i dnes. Stačí zmínit stavbu samotného teepee, které je zkonstruováno tak, aby svým otevřeným ohništěm uvnitř zajišťovalo i v mrazivých dnech dostatek tepla , za obdiv stojí umění korálkovat krásnými, pestrými vzory oblečení a jiné užitkové předměty. Pro laiky je připravena i ukázka zpracovávání kůží, které nebylo vůbec jednoduché. O to více překvapí, že tuto práci vykonávaly u Indiánů většinou ženy. Nejčastějším zvířetem loveným pro kůži byli bizoni. Lovy bizonů si všichni jistě pamatují ze slavného filmu Tanec s vlky , ale přímo v městečku můžeme na vlastní oči vidět, jak takový bizon ve skutečnosti vypadá. Zvířata sem byla přivezena až z Ameriky, ale malý bizonek George se narodil už u nás.

CENTRUM WESTERNOVÉHO MĚSTEČKA

I když indiánská vesnice nabízí spoustu poznání, návštěvníky bude asi nejvíce lákat rušné centrum westernového městečka. Při cestě k němu mineme i největší rodeovou arénu v České republice, místo řady mistrovských soutěží našich i zahraničních westernových jezdců. Tato aréna je i ideálním dějištěm velkých nočních show, kdy ohniví jezdci s loučemi projíždí zapálené brány, na principu hry světel a stínů se odehrávají příběhy z osídlování amerického kontinentu.

Westernové centrum je pak ukryto v romantickém údolí kolem říčky Bobrůvky. Otázkou zůstává, co více vyzdvihnout ? Jeho originálnost, nápaditost či pestrost nabízených objektů?Okouzlený turista, který nechce o nic přijít, neví, kam dříve skočit. Má zajít do Saloonu a najíst se ve stylovém prostředí, na stěnách si prohlédnout podpisy všech známých countryových kapel, a nebo raději posedět v mexické restauraci a nechat se obsloužit muži v krásných sombrérech? Dámy možná dají přednost půjčovně dobových kostýmů, zatímco pánové si nenechají ujít bar u hrobníka, vláček Union Pacific či šerifovu kancelář .Dětem , těm se bude určitě líbít všechno, organizátoři pro ně nachystali řadu her , lákavé je i rýžování zlata v místní říčce.Svět americké divočiny dokresluje spousta zvířat. Zmiňovali jsme již atraktivní bizony, ale úsměvy na tvářích návstěvníků vyvolávají i hraví medvídci mývalové či kolem pobíhající kozy a černá prasátka. Největší atrakcí pro všechny je ale určitě program městečka , který probíhá denně od 11 a od 15 hodin ve velkém amfiteátru. Za doprovodu dvou vtipných a sympatických moderátorů nám nezůstane utajeno nic z technik práce s lasem a bičem, uvidíme střelbu z koltů, ale hlavně scénku jako vystřiženou z westernového filmu. Při ní nechybí pár zloduchů s úmyslem přepadnout banku, šerif a nebojácní lidé městečka, kteří se jin v tom za pomoci řady pyrotechnických efektů snaží zabránit..I když některé menší děti výbuchy a střelbu odbrečí, zbytek publika je nadšen. O tom svědčí i závěr představení –hromadné focení s herci a mnohá slova díků. Je to prostě nádhera , ocitnout se v centru Divokého západu a tajit dech při střelbě a jízdě na divoko.

PROGRAM WESTERNOVÉHO MĚSTEČKA

Areál Šiklova mlýnu nabízí kromě jednodenních návštěv i spoustu dalších akcí. Zmínit bychom měli nabídku dětských táborů, jejichž zaměření si mohou děti vybrat sami.Tábory se specializují na jízdy na koních, výuku country tanců a vše je doplněno westernovým programem.Také je možné strávit v městečku školní výlety (vždy od 16.května do 25.června.)a využít tak program s tématem osídlování Severní Ameriky; vícedenní výlety pak počítají i s vycházkami po okolí. Westernové nadšence bude jistě lákat představa strávit v městečku více dní a každý večer se tak pouštět do víru divokých nocí., kdy se tancuje kankán a zpívá se až do rána. Přespávat mohou ve vlastních stanech a nebo si předem rezervovat některou z chatek. Zajistit se dá i rezervace celého areálu k soukromým účelům, samozřejmě po domluvě s vedením Šiklova mlýnu. Během prázdnin se konají i mimořádné akce. Celý minulý týden byl ve znamení tance –probíhal tzv. Americký týden, v rámci něhož se představily skupiny z celého světa, po celou dobu byla zajištěna i výuka pro veřejnost.pod vedením taneční skupiny Caramella. Závěrem snad ještě pár typů na zbytek prázdnin:

29.7- bude probíhat velká noční show s ohnivými jezdci a koncertem skupiny Texmeni

12.8- ve spolupráci s Českou televizí proběhne IV.ročník Rodeo show

19.8- v plánu je velký mexický večer,vystoupení peruánských indiánů a ohňostroj

26.8 -vystoupí František Nedvěd a bude vyhlášen kovboj roku 2OOO

3.9 - megaohňostrojem se uzavře sezona na Šiklově mlýně

Veškeré rezervace a informace získáte na telefonních číslech: O5O5-567 4OO, O5O5-567 5O7