Divoké pobřeží jižního Thajska

Může se hodit Doprava: drtivá většina návštěvníků oblasti přilétá do letoviska Phuket, který je jen hodinu letu vzdálený z hlavního města Bankog. Cestovatelé se sem mohou též dostat po zemi – z Kualala Lumpuru jezdí vlaky do stanice Hat Yai, odkud se do Krabi dostaneme minibusem. Místní dopravu na ostrovy a do národních parků zajišťují cestovní kanceláře. Kdo se chce postarat sám o sebe, může si půjčit auto nebo velmi levný skútr. Mezi ostrovy funguje lodní doprava, na menší vzdálenosti jezdí tzv. "long tailet boats" – úzké čluny s rachotícími motory na zádi. Ubytování: Škála nabízených služeb je pestrá – od luxusních hotelů, přes bungalovy až po rákosové chýše. U nejlevnějšího ubytování počítejte s cca 10 dolary za noc. Ceny výrazně rostou s exkluzivitou lokality – na ostrově Phi Phi zaplatíte za stejný standard až trojnásobek toho, co na pevnině.