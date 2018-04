Divoká Orlice. Řeka bez hospod a jezů je ideální pro vodácké novice

, aktualizováno

To jméno už při vyslovení vyvolává pocit dobrodružství: Divoká Orlice! Pro vodáky však divoká není ani náhodou. Do splutí této východočeské řeky se můžete pustit bez velkých vodáckých zkušeností. A ještě si to zpestřit prozkoumáním několika hradů kousek nad řekou.