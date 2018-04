Splutí řeky Alatny. Na Aljašku s lodí, jídlem a pepřákem proti medvědům

Aljaška patří medvědům Vidět grizzlyho ve volné přírodě je bezesporu zážitek, který nás lákal, ale nemuselo by to být zrovna z očí do očí. Přijali jsme proto několik opatření:

1. Rolničky - jejich zvonění medvěd slyší a má tak čas utéct. Ovšem po chvíli vám začne v uších zvonit tak, že slyšíte cinkání i ve spaní.

2. Bear spray - v principu se jedná o slabší pepřový sprej. Náš měl dosah čtyři metry a medvěda by nejspíš rozplakal, ale nezpůsobil mu žádné trvalé následky. Prý to stačí, aby vás nesežral - pokud se trefíte...

3. Elektrický ohradník - v USA si můžete koupit speciální sadu cca za 300 dolarů. My jsme si koupili klasický ohradník na krávy, izolační háčky a trafo v ČR. Tyčky jsme si vyrobili až na Aljašce. Fungoval výborně, tedy alespoň na nás. Medvědí stopy a jiné "voňavé" důkazy jejich přítomnosti jsme potkávali na každé pláži i na každé zvířecí stezce, ale medvědi zatím byli vždy daleko - až na jednoho, který byl zase až příliš blízko první lodě, takže si ho její posádka ani nevšimla. Naštěstí utekl dřív, než k němu dojela i třetí loď. To jsme ještě nevěděli, co všechno zažijeme s plachetnicí.