Divočina uprostřed Prahy: kde se můžete umilovat k smrti

Tip iDNES.cz V horkých dnech se vyplatí vyzkoušet v Divoké Šárce koupaliště. Nachází se v údolí nedaleko restaurace Dívčí skok (s příjemnou zahrádku, kde pozor - člověk může rychle zapomenout na čas). Na koupališti jsou k dispozici dva bazény pro plavce, dětské brouzdaliště, menší tobogán. Je možné si zde zahrát stolní tenis nebo také nohejbal či volejbal na uzavřeném hřišti.

Vstupné:

Dospělí zaplatí na den 60 Kč, po 16:30 je to 40 Kč, děti od 5-10 let 20 Kč, důchodci 40 Kč.

Voda je skutečně ledová, do koupaliště přitéká Šárecký potok - ale právě proto je zde jedno z nejčistších koupání.