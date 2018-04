Divocí koně se po staletích vracejí do Česka. Potkáte je u Milovic

Koně si lze prohlédnout kdykoliv

V bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá, který leží v sousedství středočeské obce Milovice na Nymbursku, vzniká nestátní rezervace divokých koní, zubrů a praturů. Slavnostní otevření první části této oblasti proběhne nejdříve koncem února. Koně ale můžete vidět už nyní.

Zatím se prohání ve dvouhektarové aklimatizační ohradě. Později budou vypuštěni na zhruba čtyřicetihektarovou pastvinu. Během prvních měsíců se budou mezi zvířaty vytvářet sociální vazby. Teprve později, po narození a zesílení hříbat, se ke stádu připojí také hřebec.

Nejstarší plemeno koní v Evropě

14 divokých koní dorazilo do Milovic z drsného horského prostředí Exmooru ve Velké Británii. První písemná zmínka o nich spadá do roku 1086 a řadí je tak k nejstarším plemenům koní v Evropě. Po staletí je místní lidé nazývali jednoduše „divocí koně“ a byli vedeni na seznamech divoké zvěře. Až v 19. století se pro ně vžilo označení exmoorský pony, někdy také keltský pony.

Divocí koně pomohou přírodě

Právě exmoorští pony nejlépe odpovídají původním divokým koním střední a západní Evropy. Žádné jiné plemeno v této oblasti nežilo poslední tisíc let ve volné přírodě bez vlivu člověka a bez křížení s jinými plemeny. Tito koně také nikdy nesloužili k tahu ani k jízdě, jejich jediným úkolem bylo udržovat místní pastviny spásáním hrubé vegetace. Stejný úkol budou mít divocí koně také u nás. Spásáním zbytků bohatých luk pomohou zachránit místní faunu a flóru, především vzácné druhy motýlů a ptáků, ale také nespočet rostlin.

V Milovicích, tak jako na mnoha jiných místech, začalo krajinu ohrožovat zarůstání agresivními bylinami a dřevinami poté, co odtud počátkem devadesátých let odešla armáda. Činnost vojáků totiž do značné míry napodobovala přirozené narušování porostů, které v přírodě prováděli velcí kopytníci.

Projekt návratu divokých koní do republiky připravila nezisková společnost Česká krajina ve spolupráci s experty z dalších institucí.

V Milovicích mají první lyžařský a snowboardový trenažér v ČR

Z rezervace se můžete vydat na svah. Bývalý lyžařský reprezentant Ondřej Vokatý otevřel v Milovicích první lyžařský a snowboardový trenažér v zemi.Vybavení s sebou nevozte, zapůjčí vám ho na místě.

Výuku lyžování si užijete bez ohledu na počasí, probíhá totiž v uzavřeném prostoru, v malé skupině a bez čekání na vlek. Pod vedením trenéra můžete hodinou na trenažeru nahradit celý den na ledovci!

V principu se jedná o velký běhací pás ze speciální tkaniny vysoké asi dva centimetry. Má rozměry asi pět krát šest metrů. Pod nohami lyžařů rotuje a vytváří tak nekonečnou sjezdovku. Pás je nakloněný a lze regulovat rychlost i sklon plochy. V maximálním sklonu můžete jet až dvacet osm stupňů, což je víc, než má třeba černá sjezdovka ve Špindlerově mlýně. Maximální rychlost, jakou může lyžař na trenažeru dosáhnout, se pohybuje mezi šedesáti pěti až sedmdesáti kilometry za hodinu.

V ceně hodiny je zapůjčení lyží nebo snowboardu. Doporučuje se přinést si vlastní lyžáky, oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi. V případě potřeby vám ale v ceně vstupného zapůjčí i lyžařské boty a hůlky.

Tankodrom Milovice: centrum adrenalinové zábavy

Multifunkční areál Tankodrom Milovice nabízí jízdy vojenskou technikou

Hledáte-li akční zábavu, adrenalin a vzrušení, vyrazte do multifunkčního areálu Tankodrom Milovice. Najdete ho asi 30 kilometrů od Prahy v blízkosti silnice R10.

Na ploše 200 hektarů si můžete vyzkoušet jízdu vojenskou technikou, na historickém kole, v Hummeru nebo let vrtulníkem. V areálu je také několik hřišť pro paintball a airsoft, nechybí ani laserová a broková střelnice.