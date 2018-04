Dívka našla diamant za milion. Myslela si, že je to papír od bonbonu

Dívka z Oklahomy se vydala do Přírodního parku Diamantový kráter v Arkansasu se svými rodiči, aby zkusila štěstí. K výletu ji inspiroval příběh dvanáctiletého Michaela Dettlaffa, o jehož nálezu pětikarátového diamantu jsme psali nedávno (Výlet, který se vyplatil. Chlapec našel diamant za čtvrt milionu).

Dívenka kopala v zemi a prosívala hlínu asi dvě hodiny, když si všimla, že se na povrchu něco třpytí. "Myslela jsem, že je to kousek papíru nebo staniolu od bonbonu," citují šťastnou nálezkyni webové stránky parku. Ukázalo se, že je to kanárkově žlutý kámen kapkového tvaru o velikosti gumového medvídka.

Šťastná nálezkyně je věřící a je přesvědčená, že cestu ke kameni jí ukázal Bůh. Diamant totiž našla přesně v momentě, když už toho chtěla nechat a běžet za svými rodiči. "Pronesla jsem proto modlitbu díků a kámen pojmenovala Boží klenot," vylíčila Tana pro server ABC News.

Diamant výjimečné barvy může mít cenu i milion

Jakou má diamant cenu, se zatím přesně neví. Je však podobný jednomu diamantu o váze 4,21 karátů, který byl v parku nalezen v roce 2006 a který byl oceněn mezi 50 tisíci a 60 tisíci dolary (v přepočtu 930 000 - 1 116 000 korun). Uvedl to Bill Henderson, jeden ze správců parku pro New York Daily News. "Právě výrazná kanárková žluť tohoto diamantu vás ihned praští do očí, ta barva je prostě výjimečná," řekl.

Tana Clymerová si diamant může ponechat, taková jsou pravidla parku pro všechny návštěvníky. Její diamant je 396. nalezeným letos v tomto parku o rozloze necelých 15 hektarů, který je zároveň od roku 1972 státní přírodní rezervací. Ročně zde turisté - hledači pokladů najdou kolem 600 vzácných kamenů, mezi nimi třeba i ametysty, granáty, jaspisy, olivíny či acháty.

Tana Clymerová plánuje, že si kámen nechá vsadit do prstenu, pokud by však měl opravdu vysokou cenu, zaplatila by si z toho studia na vysoké škole.