Tohle musíte vidět. Dalího muzeum, nejsurrealističtější dům světa

Může se hodit Jak se tam dostat

Do Figueres jezdí vlak z Barcelony přes Gironu. Za vstup zaplatíte 12 eur. Otevřeno je od 10:30 do 18:00 (říjen–červen) a od 9:00 do 20:00 (červenec–září). Fotit je možné volně, ale bez blesku. Více na: www.salvador-dali.org Salvador Dalí (1904–1989)

Celkem namaloval přes 1 500 obrazů. Narodil se i zemřel (na srdeční selhání) ve Figueres. Za jeho nejznámější dílo se považuje obraz Persistence paměti. Určitě jste ho už někde viděli reprodukovaný, je to ten s těmi roztavenými hodinami povalujícími se na písku a připomínajícími pomuchlanou látku. Otec Salvadora Dalího byl právník, matka mu zemřela, když mu bylo šestnáct. Salvador Dalí studoval akademii v Madridu, odkud byl vyhozen, když údajně prohlásil, že nikdo z profesorů není tak dobrý, aby ho mohl zkoušet.

Prožil hodně dlouhý a bohatý život. S Waltem Disneym stvořil animovaný film Destino (skicy najdete v muzeum Figueres), ovlivnil ho Sigmund Freud, znal se s dramatikem Garciou Lorcou. Dalího trojúhelník

V severovýchodním Španělsku je roztroušených několik památek, které upomínají na Salvadora Dalího, tvořících tzv. Dalího trojúhelník. Muzeum ve Figueres je nejnavštěvovanější, jako jediné je otevřené i v zimě. Zájemci se ale mohou podívat i na nedaleký zámeček Púbol, jeho letní sídlo, které koupil pro svou ženu. Další expozici má Dalí v přímořském Port Lligat na Costa Brava.