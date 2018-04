Div Slovenska: ráj cyklistů i bruslařů

Start v Bratislavě

Východiskem k celodenní cyklistické projížďce kolem vodního díla Gabčíkova je hlavní město Bratislava, odkud po pravém i levém břehu Dunaje vycházejí dvě větve dálkové cyklotrasy zvané Dunajská cyklocesta. Ta navazuje na oblíbenou cyklotrasu, která vede kolem středoevropského veletoku po území lRakouska.

Orientačním a zároveň startovním bodem je Prístavný most přes Dunaj (v současnosti poslední po směru toku), pod jehož pravobřežním koncem se nacházejí směrovky.

K cestě do Gabčíkova si můžete vybrat levý i pravý břeh. Dáte-li se vlevo, musíte zpět přes most jakoby do města a kolem Slovnaftu prokličkovat k Dunaji, který se posléze promění v betonový kanál. Pravobřežní trasa je určitě zajímavější. Po několika kilometrech přetne korunu Hrušovské zdrže, která přehradila starý Dunaj a vyvede vás na úzkou nudli země, odříznutou vodním dílem Gabčíkovo od okolního světa.





Nábřeží v Bratislavě

Zkuste to taky třeba na bruslích

Člověk by čekal, že z Bratislavy vyrazí v početném houfu cyklistů, zvláště když Dunajská cyklocesta prochází kolem největšího panelového sídliště v Evropě – bratislavské Petržalky. Sem tam nějaký osamělý jezdec na galuskách či zatoulaný plně naložený cizinec jedoucí podél Dunaje z Rakouska do Maďarska svědčí o tom, že cyklistika zde neprodělala zdaleka takový boom jako u nás.

O to více jsou zde však v oblibě kolečkové brusle. Jezdí se tu ve skupinkách, v párech i osamoceně, pro radost i kvůli fyzičce. Mnozí bruslaři přijíždějí autem, nasazují výstroj a vyrážejí na kondiční vyjížďku. Některé trénované jedince je na kole docela problém dohonit a předjet.

Podmínky pro bruslení jsou kolem Dunaje naprosto skvělé. Asfalt cyklocesty je rovný bez děr a hrbů, široko daleko jen samá rovina. I na kole je to pohádka a pokud nefouká protivítr, kilometry ubíhají jako na drátku. Tak trochu si tady člověk připadá jako někde v Nizozemsku, akorát tradiční značky slovenských a českých piv na okolo stojících výletní hospůdkách a bufetech prozrazují přítomnost bývalého Československa.





Termální koupaliště v Gabčíkově

Znásilněný Dunaj

S přibývající vzdáleností od Bratislavy mizejí bruslaři i hospody a po 12 kilometrech se objevuje první technická zajímavost. Cyklostezka se lomí o 90 stupňů vlevo a vjíždí na hráz Hrušovské zdrže. Ta roku 1992 přehradila těsně před maďarskou hranicí Dunaj a odvedla velkou část jeho vod do nového koryta gabčíkovské přehrady. Vyvolalo to ostrý mezinárodní spor s Maďarskem, které se dožadovalo vody v původním korytě Dunaje. Dnes pouští Slováci do starého koryta 400 kubíků, avšak spor ještě zdaleka není ukončen.

Na konci dvoukilometrové hráze se cyklotrasa opět stočí vpravo a pokračuje v původním směru. V těchto místech zároveň začíná kus pozoruhodného nudlovitého území, které nový kanál uzavřel mezi sebe a staré dunajské koryto a odříznul ho tím od okolního světa.

Asi po 10 km se toto kuriózní území rozšiřuje a objevují se vesnice Dobrohošť, Vojka a Bodíky. Původně byly tyto obce komunikačně propojeny s ostatními vesnicemi Žitného ostrova, dnes jim stojí v cestě gabčíkovský kanál. Ten lze sice překonat pomocí kompy, musí se však na ni mnohdy dlouho čekat a v zimě nejezdí vůbec. Například obce Bodíky a Horný Bar dříve vzdálené sotva 3 km dnes dělí 20 km. Zlí jazykové tvrdí, že to nevadí, protože v obcích stejně žijí jenom samí Maďaři...





Obec Vojka uvězněná mezi starým korytem Dunaje a gabčíkovským kanálem

Po hrázi slovenského moře

Jízda po břehu vodního díla Gabčíkovo je velmi neobvyklý zážitek. Kdo miluje industriální krajinu s betonem a asfaltem, musí být naprosto nadšen. Gabčíkovo je antipřírodní rovná řeka bez jediného záhybu sevřená mezi dvě uměle navršené, asfaltem pokryté a svodidly opatřené hráze. Břehy z navezených balvanů, bez života a se zákazem vstupu svírají kanál, kterým se prohánějí lodě a hejna ptáků. Celé monstrum je přitom výrazně vyzdvižené nad okolní krajinu.

Na kole lze jet pořád a pořád po hrázi a kochat se výhledem na "slovenské more". To vás však po čase asi omrzí, protože dlouhé kilometry vidíte pořád jedno a totéž. Zpestření otupující jízdy nabízí možnost zazávodit si s kolemjedoucími loďmi, které vyvíjejí zhruba stejnou rychlost jako průměrný cyklista. Přesto i tak asi brzy zatoužíte po normální krajině a sjedete z hráze dolů mezi vesnice. Hezké scenérie skýtají například jezera po těžbě stěrkopísků mezi Vojkou a Bodíky, kde se dá v létě hezky koupat.





Plavební komora u hráze vodního díla Gabčíkovo

Co jen tak někde neuvidíte

Úplným protikladem k industriální krajině kolem gabčíkovského kanálu je Chráněná krajinná oblast Dunajské luhy přiléhající ke starému korytu řeky. Tvoří je soustava lužních lesů protkaná mokřady, meandry a bočními rameny Dunaje, která je domovem bohaté flóry a fauny. Pokud však člověk toto území nezná, jen těžko se ve spleti slepých ramen a močálů orientuje. Navíc to chce i speciální výbavu proti komárům.





Chráněná krajinná oblast Dunajské luhy

MAPY 1 : 100 000 Bratislava, Podunajsko – podrobná cykloturistická mapa. VKÚ Harmanec. 1 : 50 000 Okolí Bratislavy, Bratislava – turistická mapa. SHOCart.

Nahlédnout alespoň částečně do tohoto světa překypujícího bujným životem umožňuje okolí osady Čárda, kde se značená cyklotrasa přibližuje až k starému korytu Dunaje uprostřed lužních lesů. Majestátnější, krásnější a zdravější řeku jen tak hned někde neuvidíte...

A jen 3 kilometry odtud naprostý protiklad – hráz vodního díla Gabčíkovo dělící umělou řeku na přívodní a odpadový kanál. Bývá tady čilý ruch, obdivovat národní dílo Slovenska sem jezdí spousta lidí. Součástí hráze je elektrárna s osmi turbínami, vyhlídkové terasy, pozornost návštěvníků však budí především dvě obří plavební komory, kterými proplouvají těžkotonážní lodě. Vidět tato zařízení v provozu patří také k nezapomenutelným zážitkům.

Gabčíkovo zkrátka stojí za to navštívit! Inspiraci a nevšední dojmy zde jistě najde každý.

A co dál?

Ani se to nezdá ale z Bratislavy je to na hráz Gabčíkova 69 km. Máte-li chuť a sílu, můžete se po opačné straně kanálu vrátit zpět. Další variantou je návštěva 3 km vzdálené obce Gabčíkovo s mnoha hospodami, cukrárnami a termálním koupalištěm. Odtud je to pak 13 km do Dunajské Stredy, kde lze nasednout na vlak.