Disneylandu u Paříže se vyhněte

Barevné letáky a poutavé reklamy nás nalákaly k výletu do Disneylandu u Paříže. Ani zážitky našich přátel nás od zájezdu neodradily, a tak jsme tedy autobusem vzdálenost překonali. Zábavní park nás již z dálky vítal kolonou vozidel ve čtyřech pruzích. Za hodinu jsme byli vevnitř. Obrovskou trpělivost návštěvníků ochotných vystát více než hodinové fronty na atrakce jsme nechápali. Ale s ohledem na děti a zvyk na české mandarinkové a televizní fronty let minulých jsme se přidali. Odměnou nám byla jedno až dvouminutová jízda na kolotoči, vláčku či jiné duchaprázdné atrakci. Vstupné skoro 5000 korun za dva dospělé a dvě děti jsme měli raději věnovat na dobročinné účely. A francouzsky se zde příliš nemluví. Francouzi sem totiž moc nechodí. Oni to vědí.